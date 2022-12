Wetter 2022 Sonnen-Rekord: Luzern ist das neue Lugano Es fehlt nur noch ganz wenig: Erstmals überhaupt könnte Luzern die Grenze von 2000 Sonnenstunden pro Jahr erreichen. Robert Knobel Jetzt kommentieren 09.12.2022, 05.00 Uhr

Sonnig: Bereits im Mai 2022 war es in Luzern hochsommerlich warm. Bild: Pius Amrein

(20. Mai 2022)

So schnell ist ein Rekord geknackt: Nachdem 2020 als Jahr mit der längsten Sonnenscheindauer in die Luzerner Wettergeschichte eingegangen war, ist es bereits wieder vom Thron geschubst: 2022 ist zwar noch nicht zu Ende ‒ doch der bisherige Sonnen-Rekord von 1895 Stunden wurde bereits im November überschritten.

Zurzeit beträgt das «Sonnen-Saldo» in Luzern rund 1960 Stunden. Wenn sich das Wetter also noch ein paar Tage von der besten Seite zeigt, könnte erstmals überhaupt die Grenze von 2000 Stunden überschritten werden. Das ist massiv mehr als die 1530 Stunden Sonnenschein, welche Luzern gemäss langjähriger Norm «zustehen». Und es ist schon fast so viel wie ein durchschnittliches Sonnenjahr in Lugano (2120 Stunden).

Immer mehr Hochdrucklagen

Wie ist dieses sonnige Phänomen zu erklären? Zunächst gilt es festzuhalten, dass Luzern damit nicht alleine ist. Stephan Bader von Meteo Schweiz sagt:

«Seit Beginn des Jahres dominierten Hochdruckwetterlagen stärker als sonst. Sie trugen zu einem sehr sonnigen Jahr 2022 bei.»

In anderen grossen Städten sind die Auswirkungen sogar noch stärker spürbar. So haben Zürich, Bern, Basel und St.Gallen die 2000-Stunden-Grenze bereits überschritten. Auch in allen anderen Jahren haben diese Städte mehr Sonnenstunden verzeichnet als Luzern. Das liege an der Lage der Messstation, erklärt Bader: Während in Luzern auf der Allmend, ganz unten im Talkessel, gemessen wird, ist die Wetterstation beispielsweise in Zürich an erhöhter Lage und hat auch weniger hohe Berge vor der Nase. «Luzern erhält etwas weniger Sonnenstunden, weil der Horizont mit der Pilatuskette und dem anschliessenden Napfgebiet recht hoch ist und die Sonne etwas früher untergeht.»

2003, 2011, 2020 und 2022: Die vier besten Sonnenjahre der letzten 60 Jahre liegen alle in den letzten zwei Jahrzehnten. Hat dies mit dem Klimawandel zu tun? Stephan Bader bestätigt, dass es in den letzten Jahren deutlich mehr Tage mit Hochdrucklage gab als früher. Und Hochdruck bedeutet eben schönes Wetter. Allein im Sommerhalbjahr gibt es heute im Schnitt 40 Hochdrucktage mehr als auf dem Tiefpunkt in den 1970er-Jahren. Mehr Hochdruck heisst auch mehr Sonnenschein.

2022 ist trockener als normal

Im aktuellen Jahr gab es auch viele schöne Herbsttage und nur selten Nebel. Das sei allerdings nicht so entscheidend, sagt Bader. Denn Sonnenstunden gescheffelt werden vor allem im Sommer. Kein Wunder: Ein strahlender Junitag bringt es auf doppelt so viele Sonnenstunden wie ein sonniger Tag im Dezember.

Wenn die Sonne scheint, bleibt es trocken: Diese banale Wetterregel wirkt sich logischerweise auch auf die Niederschlagsstatistik aus. Und hier liegt 2022 ‒ wenig überraschend ‒ unter dem langjährigen Schnitt. Bisher sind in Luzern rund 1050 Millimeter Regen gefallen. Damit 2022 ein durchschnittliches Regenjahr wird (1291 Millimeter Regen), müsste es jetzt nochmals so viel regnen wie im September und Oktober zusammen. Dann würde aber wohl auch das 2000-Sonnenstunden-Ziel ins Wasser fallen.

