Impressionen der Velokurier-Meisterschaften. Video: Veronika Rojek-Wöckner

Wettkampf «Gib Gummi!» hiess es am Wochenende bei den Schweizer-Velokurier-Meisterschaften in Luzern und Emmenbrücke Bei der Berufsmeisterschaft machten rund 250 Personen mit. Sie nutzten die Zeit auch für fachlichen Austausch. Thematisiert wurde etwa die prekäre Situation der Food-Kuriere. Veronika Rojek-Wöckner Jetzt kommentieren 25.09.2022, 20.19 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zuerst zum Velo rennen, dann fahren: Start zum Wettkampf in der Viscosistadt. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 25. September 2022)

Bereits am Donnerstagabend kamen Berufsvelofahrerinnen und Berufsvelofahrer aus der ganzen Schweiz in Stans zusammen und stimmten sich beim ersten «Alleycat» des Kantons Nidwalden ein. Damit ist keine heimatlose Katze vom Grill gemeint, sondern eine Schnitzeljagd ‒ auf dem Velo natürlich.

Am Freitag verlagerte sich der Anlass nach Luzern, wo unter anderem ein Forum zum Thema Arbeitsbedingungen, Gender-Bewusstsein und toxischem Arbeitsklima stattfand.

«Hart, schnell, männlich. Das ist in vielen Augen ein Velokurierfahrer»,

erzählte Lukas Moor vom Organisationskomitee. «Dadurch fühlen sich Personen ausgeschlossen. Wir wollen das Arbeitsumfeld und die Anlässe aber so gestalten, dass es nicht mehr nur eine männliche Veranstaltung ist.» Rainer Affolter vom Velokurier Luzern-Zug ergänzte, dass man deswegen auch «bewusst zwei Wettbewerbs-Kategorien geschaffen hat. In der ersten treten Personen an, die sich als cis-männlich identifizieren, und in der zweiten, die sich im Sammelbegriff Flinta wiederfinden.» Flinta steht für Frauen, Lesben, intersexuelle, nicht-binäre, trans- und agender Personen.

Zweiklassengesellschaft bei den Velokurieren

Im Rahmen des Forums wurde ebenfalls eine prekäre Frage diskutiert, und zwar, was Kuriere mit Zentrale und Food-Kuriere, von zum Beispiel von Uber Eats, unterscheidet. «Velokuriere als solche kommen meistens aus einem privilegierten Umfeld. Sprich, die Fahrerinnen und Fahrer haben eine höhere Ausbildung oder machen den Job in Teilzeit nur zum Ausgleich oder wegen des Lifestyles», erklärte Moor. «Die Food-Kuriere jedoch stehen eher am anderen Ende der Nahrungskette. Sie haben praktisch keine Rechte und müssen miese Arbeitsbedingungen hinnehmen, weil sie das Geld brauchen.» Eine richtige Lösung für das Problem gäbe es noch nicht, aber darüber zu sprechen, sei ein Anfang.

Vom Bremsstreifen bis zum Tempobolzen

Am Samstag fanden die ersten Wettkämpfe statt, wobei in den Sprintdisziplinen neben Geschwindigkeit auch Antrittsschnelligkeit gefordert war. Bei der Disziplin «Skid» hingegen ging es vor allem um Geschicklichkeit beim Fahren mit einem «Fixie», einem speziellen Velo ohne Freilauf und mit starrem Gang, während der Gleichgewichtssinn beim «Trackstand» herausgefordert wurde.

Für die Meisterschaft waren total 250 Personen registriert. Das «Mainrace» wurde am Sonntag mit 150 Teilnehmenden als Höhepunkt auf dem Areal der Viscosistadt ausgetragen und ähnelte einem typischen Kurieralltag.

Vor dem Rennen wurde noch die Route studiert. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 25. September 2022)

Bei kaltem Regenwetter und nassen Wegen waren bis zu sieben «Manifeste» zu absolvieren. Jedes Manifest, eine Art Aufgabensammlung, musste durch das Abfahren von 14 verschiedenen Posten gelöst werden. Dabei mussten die Fahrerinnen und Fahrer die Reihenfolge der Lieferkette selbst bestimmen. Schnelles Velofahren reichte dabei zum Gewinnen also nicht, es brauchte vor allem strategisches Denken und eine raffinierte Fahrtaktik.

Dabei resultierte folgendes Podest in der Kategorie «cis-männlich»: 1. Jobi (Velokurier Bern), 2. Haudi (Velokurier Bern), 3. Laurent (Vélocité Lausanne). Die Besten in der Kategorie «Flinta» waren: 1. Cécile (Vélocité Lausanne), 2. JJ (Velokurier Bern), 3. Thelma (Vélocité Yverdon).

Pirmin Bütler aus Luzern beim Rennen Video: Tele 1

Start zur Meisterschaft war auf dem Viscosiareal in Emmenbrücke. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 25. September 2022)

Ein Velokurier auf dem Weg Richtung Ziel. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 25. September 2022)

Ein Velokurier auf dem Weg Richtung Ziel. Bild: Eveline Beerkircher (Emmenbrücke, 25. September 2022)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen