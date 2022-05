Kolumne: Wie ist jetzt das genau mit diesen «Hygienefaktoren»?

Schnee von gestern Wie ist jetzt das genau mit diesen «Hygienefaktoren» in der Pflege? Der Luzerner Kantonsrat will nichts von einer Lohnerhöhung für Gesundheitsberufe wissen. Bei der Diskussion ging es auch um sogenannte Hygienefaktoren. Hygiene.. was? Autor Hans Graber hat sich schlau gemacht. Hans Graber 28.05.2022, 05.00 Uhr

Das Luzerner Kantonsparlament hat wuchtig Nein gesagt zu einer von der SP geforderten Lohnerhöhung von 5 Prozent für Gesundheitsberufe. Jene Berufsgruppe also, die man vor zwei Jahren mit einem landesweiten Hipphipphurra hat hochleben lassen. Applaudieren kostet nichts, eine kleine Lohnerhöhung hingegen schon. Das bürgerliche Lager hatte Einwände. Einer davon, vorgetragen von der Chefin der Grünliberalen, beschäftigt mich. Sie sagte, Lohnerhöhungen würden bloss «verpuffen», wichtiger und nachhaltiger seien «Hygienefaktoren», die verbessert werden müssten.

Zweierlei könnte gemeint sein mit «verpuffen». Wenn man etwas mehr Geld hat, gibt man auch etwas mehr aus, quasi ohne es zu merken. Das kenne ich gut. Oder an vorgesetzter Stelle ist man der Ansicht, die Freude über die 5 zusätzlichen Lohnprozente dauere nur kurz, werde schon nach Wochen als selbstverständlich empfunden und verfehle so die Wirkung, das Fussvolk bei der Stange zu halten oder neues zu gewinnen. Also gibt man von Anfang an gar nichts. Kenne ich auch.

Was aber hat es auf sich mit den mir bislang unbekannten «Hygienefaktoren»? Ein steriles Büro, mit garantiertem Mindestabstand von 1,5 Metern zu den Gspändli, täglich zwei FFP2-Schutzmasken und für Vollzeiter jährlich einem Gratiskanister Desinfektionsmittel, Teilzeiter mit Pro-rata-Anspruch? Quatsch. Laut einschlägigen Internetseiten gehören zu den «Hygienefaktoren» unter anderem die Arbeitsbedingungen, der Führungsstil, die Kollegialität und – der Lohn! Insofern hat sich hier die grünliberale Spitzenpolitikerin selbst etwas widersprochen.

Zu den Hygienefaktoren gehören nicht Abstand oder Schutzkleider, sondern Arbeitsbedingungen, Führungsstil, Kollegialität und – der Lohn. Bild: Gaetan Bally/Keystone

Einig war man sich, dass die «Arbeitsbedingungen» verbessert werden sollten, etwa mit «attraktiveren Arbeitszeitmodellen». Ich kenne pensionierte Pflegefachfrauen, die darüber nur lachen können. Darüber habe man bereits vor Jahrzehnten eifrig diskutiert. Gebracht habe es rein nichts. Alles nur schöne Theorie, die wohl daran scheitert, dass ein Spital ein 24-Stunden-Betrieb ist, der zudem von höchst unterschiedlichen Menschen beansprucht wird. Sicher nicht nur von lauter Pflegeleichten.

Wenn ich nur schon an mich denke. Zwar müsste man mich kaum – wie diese Woche in einer SRF-Reportage gesehen – aufgrund des Aggressionspotenzials in Begleitung von fünf Polizisten in den Notfall einliefern, aber etwas unangenehm wäre ich sicher auch. Unter anderem wegen einer tief sitzenden Abneigung gegen Fremdbestimmung und der permanenten Fragerei, wann ich endlich nach Hause gehen kann. Dass man mir als Allgemeinversicherten bei meinem letzten Spitalaufenthalt ein Einzelzimmer zugewiesen hat, war zwar nett, nagt aber auch etwas an mir. Möglicherweise bin ich für Bettgenossen nicht zumutbar. Und fürs Personal? Sagen wir’s so: Mit mir als Patient wäre etwas mehr Lohn schon angebracht.

Aber es gibt nichts. Keinen Rappen. Das bringe nichts. Ein Argument, das merkwürdigerweise nur bei tieferen Einkommen ins Feld geführt wird. In den oberen Kategorien ist das nie ein Thema, und ein regelmässiger Zustupf wird dort als selbstverständlich erachtet. Man leistet ja auch viel dafür. Interessant zu wissen wäre, ob die Neinsager bei eigenen Lohnerhöhungen auch sagen, das bringe doch gar nichts und sei deshalb völlig unnötig.

Für meine Belohnung, auch diese Kolumne bewältigt zu haben, gehe ich nun bald ins Wirtshaus. Geld «verpuffen», Bier allenfalls aus der Flasche. Das steht vielleicht im Widerspruch zu den «Hygienefaktoren» oder weiss der Kuckuck was, aber ich find’s trotzdem super und auch nachhaltig.