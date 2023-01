Wikipedia: Rega-Einsatz auf dem Stoos ist das Bild des Tages

Wikipedia Dieser Rega-Einsatz auf dem Stoos ist das internationale Bild des Tages Die freie Enzyklopädie Wikipedia wählte am Samstag eine Winteraufnahme vom Stoos zum Foto des Tages. Das Bild wurde aus über 200 Aufnahmen zusammengesetzt. Geri Holdener Jetzt kommentieren 21.01.2023, 21.10 Uhr

Das Foto entstand an einem perfekten Wintertag. Bild: Roy Egloff

Egal ob verträumte Schlösser in Deutschland, die Satellitenaufnahme einer Vulkanexplosion im Südpazifik, ein mystisches Archivbild vom Schloss Edinburgh oder die Nahaufnahme einer Dornspinne: Das Team von Wikipedia kürt jeden Tag ein Bild zum «Picture of the day». In die Kränze kommen Aufnahmen, die sich durch ihren Newsgehalt auszeichnen, durch die Ästhetik oder einfach durch ihre Aufnahmetechnik.

Am Samstag, 21. Januar, kam das Bild des Tages vom Stoos. Es zeigt den Rega-Einsatz nach einem Skiunfall. 207 Einzelbilder hat Fotograf Roy Egloff zu einer einzigen Aufnahme zusammengefügt. Die Mehrfachbelichtung zeigt auf einen Blick, wie ein Wintersportler in den Heli verladen wird, wie der Helikopter der Rettungsflugwacht abhebt und Richtung Spital am Himmel verschwindet.

Wikipedia lieferte gleich noch Infos über die Geschichte der Rega mit. Screenshot: Wikipedia

Für den Fotografen ein klassischer Fall von «zur richtigen Zeit am richtigen Ort», solche Bilder lassen sich nicht planen, erfordern aber gleichzeitig professionelles Equipment. Diese hochaufgelöste Bildserie etwa setzte ein Stativ oder eine stabile Plattform voraus.

