Wikon «Vogel, friss oder stirb»: Jetzt spricht ein ehemaliger Mitarbeiter über die Zustände in der Marienburg Obwohl die Ukrainerinnen und Ukrainer seinen Verbleib in der Asylunterkunft forderten, musste er gehen – jetzt kritisiert er die Leitung des Zentrums. Der Kanton Luzern betont die Wichtigkeit der «professionellen Distanz». Simon Mathis 29.10.2022

Die Zustände in der temporären Asylunterkunft (TUK) Marienburg beschäftigen derzeit die Politik: Die dort untergebrachten ukrainischen Flüchtlinge beklagen sich unter anderem über die Umgangsformen. Am vergangenen Dienstag hat der Luzerner Regierungsrat eine Dringliche Anfrage des Grünen-Kantonsrat Urban Frye beantwortet. Die Exekutive hat sich dazu bereit erklärt, den Fall von der Aufsichts- und Kontrollkommission des Kantonsrats untersuchen zu lassen. Zudem soll das Krisenmanagement des Kantons in Sachen Ukraine-Krieg von einer externen Stelle dokumentiert und evaluiert werden.

Aussenasicht der Marienburg in Wikon. Bild: Pius Amrein (Wikon, 17. Oktober 2019)

Auf den Vorwurf der Demütigung schreibt der Regierungsrat: Die Dienststelle Asyl- und Flüchtlingswesen (DAF) verurteile solches Verhalten grundsätzlich. Zum Verhaltenskodex gehöre, dass die Bewohnerinnen und Bewohner nicht beschimpft werden dürfen – dass sich aber auch die Mitarbeitenden nicht beschimpfen lassen dürfen. In ihrer Antwort verzichtet die Regierung darauf, allfällige Demütigungen zu dementieren oder zu bestätigen.

Rauer Umgangston, Fokus auf Regeln

Was sich in der Marienburg abgespielt hat, bleibt also vage. Nun aber spricht ein Mann mit unserer Zeitung, der sechs Monate lang in der Marienburg gearbeitet hat – und bestätigt die Vorwürfe. «Der Umgangston in der Marienburg ist rau», sagt der ehemalige Kantonsangestellte, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Es gelte das Motto: «Vogel, friss oder stirb.»

In der Marienburg gehe es in erster Linie darum, die Gesetze und Regeln durchzusetzen. Man habe Forderungen teils mit «gewissen Kraftwörtern», also ziemlich grob, formuliert. Die Überforderung des Personals sei gross gewesen. Der Mann bemängelt die aus seiner Sicht dürftige Ausbildung. Er selbst sei – wie viele – aus einem Impfzentrum rekrutiert worden und habe keine Erfahrungen im Asylwesen gehabt. Grundsätzlich habe er sich eine offenere Kommunikation gewünscht.

Eine Aufgabe des Mannes sei gewesen, auf Englisch individuelle Gespräche mit den Flüchtlingen zu führen. Er habe für sie die Formulare ausgefüllt, die durchwegs in deutscher Sprache abgefasst seien.

«Man hat die Leute praktisch dazu gezwungen, die auf Deutsch verfassten Dokumente zu unterschreiben – obwohl die meisten kein einziges Wort verstanden.»

Wer die Signatur verweigerte, dem drohten Sanktionen, etwa die Kürzung des Sozialgeldes. «Ich würde auch nichts unterschreiben, was ich nicht verstehe», sagt der Mann.

Flüchtlinge haben sich für ihn eingesetzt – vergeblich

Zu Beginn seien die Flüchtlinge froh und dankbar gewesen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Je länger die Abgeschiedenheit in der Marienburg andauerte, desto angespannter sei die Atmosphäre geworden. Der Mann räumt ein, dass gewisse Klienten ihre Grenzen ausloten wollten und vielleicht vereinzelt den Bogen mit Forderungen überspannt hätten. Trotzdem könne er die Unzufriedenheit der Ukrainer sehr gut verstehen:

«So von oben herab will niemand behandelt werden.»

Nach und nach sei er zur Vertrauensperson der Bewohnerinnen und Bewohner geworden. «Ich war einer der wenigen, der ein offenes Ohr für sie hatte», behauptet er. Aus Sicht der DAF sei die Distanz zwischen ihm und den Klienten zu gering gewesen. Der Mann sagt, vor allem deshalb sei sein sechsmonatiger Arbeitsvertrag Ende September nicht verlängert worden.

Einblick ins Zentrum Marienburg in Wikon. Bild: Manuela Jans-Koch (Wikon, 7. Juli 2022)

Wie gut er sich mit den Ukrainern verstand, zeigt ein Dokument, das unserer Zeitung vorliegt. In einem Schreiben fordern die Flüchtlinge den Verbleib des Mannes in Wikon. 87 Personen haben den Brief unterschrieben – also mehr als die Hälfte der 150 Personen, die in der Asylunterkunft leben. Im Brief heisst es, der Mann habe Missverständnisse zwischen der Verwaltung und den Ukrainern geklärt, sei «aufmerksam, verständnisvoll und ausgeglichen». Er versuche immer, «uns zu verstehen und zu beruhigen». Trotz dieses Appells wurde das Arbeitsverhältnis aufgelöst.

«Professionelle Distanz» gefordert

«Von unseren Mitarbeitenden verlangen wir nebst einem korrekten Umgang mit den Klientinnen und Klienten auch eine professionelle Distanz», schreibt das DAF auf Anfrage allgemein. Die Mitarbeitenden müssten die Anforderungen ihrer Stelle bei der DAF als deren Arbeitgeberin erfüllen.

«Deshalb entscheidet auch die DAF über die Anstellungen und nicht unsere Klienten.»

In der TUK Wikon seien 15 Mitarbeitende mit insgesamt 11,1 Vollzeitstellen beschäftigt, heisst es auf Anfrage. Aufgrund der Krisensituation im Asyl- und Flüchtlingswesen musste das Team in Wikon vorwiegend aus Personen zusammengestellt werden, die im Asylwesen unerfahrenen seien.

«Die Schulung der Mitarbeitenden musste und muss – der Krisensituation geschuldet – weiterhin ‹on job› erfolgen.»

Bei der DAF sei es üblich, dass regelmässig Teamsitzungen stattfinden, um die Zusammenarbeit miteinander und die Prozesse zu klären und zu regeln. Ausserdem könnten die Mitarbeitenden auch Weiterbildungsangebote in Anspruch nehmen. Aktuell liege die Kapazität bei 150 Betten. Die 50 angekündigten neuen Betten seien noch nicht in Betrieb. Mit Inbetriebnahme dieser Betten werde auch das Team weiter aufgestockt.

