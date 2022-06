Marco Graf kocht künftig in der Beiz Moosschür in Hellbühl

Wirtewechsel Von der «Dorschnei» in die «Moosschür»: Neuer Pächter für Hellbühler Beiz Von Kriens nach Hellbühl: Marco Graf schwingt künftig in der Schwingerbeiz Moosschür die Kochlöffel. Gelehrt hat er unter anderem bei Franz Wiget. Michael Graber Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Familie Graf (links) und die jetzige Pächterin der «Moosschür», Lotti Bühlmann-Krummenacher. Homepage/Moosschür

Künftig wird der Arbeitsweg von Marco Graf etwas kürzer. Neu übernimmt der Koch mit seiner Familie die «Moosschür» in Hellbühl. In den letzten vier Jahren hatte der Rothenburger das Berggasthaus Dorschnei geführt. Das Restaurant auf Krienser Boden unterhalb des Pilatus ist nur zu Fuss erreichbar und bei Wandererinnen und Wanderer beliebt. Graf hatte die «Dorschnei» von ex-Fussballprofi Sandro Marini 2019 übernommen.

«Als Familienbetrieb mit zwei kleinen Kindern ist es für uns Zeit, neue Wege zu gehen», schreiben Marco und seine Frau Manuela Graf-Schnider auf Facebook. Sie hätten die «einmalige Gelegenheit» bekommen, die «Moosschür» zu übernehmen.

Beiz schliesst bis im Januar

Dort wiederum gibt es einen Abschied zu vermelden: Nach «nun bald 30 Jahren» in der Landbeiz geht Pächterin Lotti Bühlmann-Krummenacher in Pension, wie sie auf der Website des Restaurants schreibt. Bevor die Grafen auf die Bühlmanns folgen, schliesst die Beiz vorübergehend die Türen: «Der Betrieb bleibt vom August bis im Dezember geschlossen.» Für die Dorschnei wird eine neue Pächterin oder ein neuer Pächter gesucht. Bis zur Übergabe seien sie «weiterhin mit viel Herzblut für euch, unsere lieben Gäste da», versichern sie auf Facebook. Eröffnet wird die neue Arbeitsstation der Familie im kommenden Januar.

Die «Moosschür» in Hellbühl, gleich bei Einfahrt der Ortschaft, ist ein sehr währschaftes Lokal. Es ist besonders bei Lastwagenfahrern und Schwingfans beliebt. Einige Gerichte auf der Karte tragen die Namen von Schwingtechniken wie «Wyberhaken» und «Kurz/Lätz». Dementsprechend üppig fielen die Portionen auch aus – schliesslich will das Kampfgewicht gehalten werden. Auch unter Graf gebe es «gutbürgerliche Küche», schreibt die bisherige Pächterin.

Das ist keine Selbstverständlichkeit: Marco Graf hat sich auch schon «Gault-Millau»-Punkte erkocht. Etwa im «Ochsen» in Rothenburg, Grafs letzte Restaurantstation vor dem Engagement in der «Dorschnei». Gelehrt hat er die Büez unter anderem bei Franz Wiget, der in Steinen (SZ) auch mit zwei Michelin-Sternen dekoriert ist. Schon bei diesem Wechsel betonte Graf aber, dass er keineswegs auf weitere Punktejagd gehen will, sondern «auf eine währschafte, ehrliche Küche» setzen möchte. Besonders beliebt waren unter dem Kochlöffel von Graf jeweils die Wild-Abende.

