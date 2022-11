Wohnen im Alter Einblicke in den Elisabethenpark in Luzern: Das Elisabethenheim erfindet sich neu Vor zehn Jahren begann die Suche nach einem Grundstück für einen Neubau in der Stadt Luzern. Ende Januar 2023 können die Bewohnerinnen und Bewohner in einer grossen Zügelaktion nun umziehen. Nicole Aeschlimann Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Der Eingang zu den Häusern Linde und Holdere befindet sich im Verbindungsstück zwischen den beiden Gebäuden. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022)

Erhaben ragen die drei Backsteinbauten im neuen Elisabethenpark an der Bruchmattstrasse in den Himmel. Die Häuser mit den Namen Linde, Holdere und Öpfel werden bald zum neuen Zuhause der Bewohnerinnen und Bewohner des Elisabethenheims im Oberhochbühl. Während draussen noch Bagger und nicht eingepflanzte Bäume stehen, ist das Innere fast fertig. Am vergangenen Samstag wurde die Öffentlichkeit zur Besichtigung geladen.

Durch eine lichtdurchflutete Passerelle geht es vorbei am Empfang in den zweiten Stock. Holz und Sichtbeton erinnern an ein modernes Wohnhaus. Die Räume sind eher klein, der Besucherandrang dafür gross. Die Unterkünfte bieten zeitgemässen Standard mit Parkettboden, grossen Fenstern, barrierefreien Badezimmern und offener Küche in den Wohnungen.

Flexibel und individuell essen – wie zu Hause

Hedy Gadient ist seit 12 Jahren Leiterin des Elisabethenheims. Bild: PD

Hedy Gadient ist seit zwölf Jahren Leiterin des Elisabethenheims.

«Es war herausfordernd, den langen Prozess von der Grundstücksuche zum fertigen Neubau auszuhalten. Ich habe aber gelernt, dass es Geduld und Kompromisse braucht für ein gutes Ergebnis.»

Der Zeitgeist habe sich in den zehn Jahren seit Beginn der Planung verändert. «Heute kommen mehr Menschen ins Heim, die ‹Brunch-Erfahrung› haben. Die möchten nicht um 11:30 Uhr bereits zu Mittag essen.»

Deshalb will das neue Alterszentrum seinen Bewohnenden keine fixen Essenszeiten vorschreiben. Möglich wird dies dank einer sogenannten kalten Linie in der Küche. Die Speisen werden vorproduziert, schockgefroren und auf den Etagen in einer offenen Küche fertig zubereitet. «Wer möchte, soll wie zu Hause am Familientisch in Gesellschaft essen können», erzählt Gadient.

Eine der offenen Küchen zum Vorbereiten und Schöpfen der Mahlzeiten auf der Etage. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022)

Die neue Infrastruktur bietet mehr Möglichkeiten

«Wir schauen, was der einzelne Mensch von seiner Biografie her braucht, um sich wohl zu fühlen. Das Essen ist dabei ein wichtiger Teil», sagt Gadient. Und Verwaltungsratsmitglied Eliane Birchmeier ergänzt: «Diese Philosophie wird im Elisabethenheim bereits heute gelebt.» Beide freuen sich, dass die neue Infrastruktur mehr Möglichkeiten zur individuellen Betreuung bietet.

«So können wir mit den Bewohnenden auch mal eine Pizza backen.»

Gemeinschaftliche Aktivitäten seien wichtig gegen die Vereinsamung im Alter.

Im Elisabethenpark, welcher der Spitalschwestern-Gemeinschaft von Luzern gehört, befinden sich neben 56 Einzelzimmern mit Pflegebetten, auch 34 Mietwohnungen und 27 Pflegeappartements. Bei den Mietwohnungen können Dienstleistungen wie Mittagessen, Wäsche- oder Reinigungsservice dazu gebucht werden. Gemäss Hedy Gadient sind alle Einzelzimmer und Mietwohnungen bereits vermietet.

Wie zügelt man ein ganzes Altersheim?

Bereits in ein paar Tagen bezieht die Verwaltung ihre Räume. Im Januar 2023 folgt ein Teil der Küchencrew. Ende Januar gilt es für die Bewohnerinnen und Bewohner des Elisabethenheims ernst. Sie werden nach einem Tagesausflug direkt in ihr neues Zuhause gefahren. «Wir haben alle Zimmer fotografiert, damit wir es wieder ähnlich einrichten können», sagt Gadient. Der Zivilschutz wird sie dabei unterstützen.

Hinweis Weitere Infos unter www.elisabethenpark.ch

Die Wege rund um die Gebäude sollen zum Spazieren anregen. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022) Der Aufenthaltsbereich auf einer Etage bietet Sitzgelegenheiten und einen grossen Fernseher. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022) Die Küchen in den Wohnungen sind als offene Wohn- und Essbereiche konzipiert. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022) Blick in ein Einzelzimmer mit Pflegebett. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022) Das Badezimmer in schlichten Steintönen hat eine barrierefreie Dusche. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022) Blick ins Treppenhaus Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022) Blick in einen Korridor. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 26. November 2022)

