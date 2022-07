World Skills Berufs-WM findet dieses Jahr dezentral statt – unter anderem in Luzern Nach der coronabedingten Absage der World Skills in China werden die Wettkämpfe auf 15 Länder verteilt, darunter auch die Schweiz. 29.07.2022, 14.23 Uhr

Die Schweizer Nati sowie die Expertinnen und Experten, die für die Schweiz an der World Skills teilnehmen. Bild: Manu Friederich

Eigentlich hätten die Berufsweltmeisterschaften World Skills 2022 vom 12. bis 17. Oktober in Schanghai stattfinden sollen. Aufgrund der Einschränkungen durch die Coronapandemie wurde der Anlass jedoch abgesagt. Stattdessen ist nun zwischen September und November ein «dezentrales Ersatzformat» geplant, wie die Stiftung Swiss Skills mitteilt.

Die WM ist nun in 15 Ländern geplant, unter anderem in der Schweiz, wo 13 von total 60 Wettkämpfen durchgeführt werden – so viele wie sonst nirgends. Austragungsorte sind Aarau, Basel, Bern, Genf, Luzern und Montreux.

Richemont Fachschule und Messe als Austragungsorte

In Luzern werden vom 10. bis 15. Oktober die Meisterschaften in der Kategorie Bäckerei und Konditorei-Confiserie in der Richemont Fachschule Luzern durchgeführt. Danach folgen vom 23. bis 26. Oktober die Meisterschaften in den Kategorien Koch und Restaurant-Service in der Messe.

Dass die dezentralen World Skills stattfinden können, sei nicht zuletzt dem Engagement der Schweiz zu verdanken, heisst es weiter in der Mitteilung. Swiss Skills habe gemeinsam mit anderen Landesverbänden für dieses alternative Format geworben. Dabei habe man auch auf die Hilfe von Schweizer Berufsverbänden zählen können. (std)