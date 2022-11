Zebi Luzern Was macht eigentlich ein Oberflächenbeschichter? Und wie mischt das Uhrenunternehmen Bucherer da mit? Swissgalvanic und Bucherer sind zum ersten Mal an der Zebi in Luzern mit dabei. So wollen sie ihre Ausbildungsberufe bekannter machen. Nicole Aeschlimann Jetzt kommentieren 06.11.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Andrang am Stand von Bucherer hält sich an diesem Vormittag in Grenzen. Das Uhrenunternehmen ist erstmals an der Zebi präsent, um sich als Lehrbetrieb bekannter zu machen, wie Sonia Vazquez von der HR-Abteilung erklärt. Die Zentralschweizer Bildungsmesse lockt heuer an vier Tagen Anfang November auf dem Messegelände Luzern Jugendliche für die Lehrstellensuche an.

An einem Tisch hantiert Mariella Vinzent aus Luzern mit feinen Werkzeugen an einem filigranen Uhrwerk. «Eigentlich wollte ich gar nicht Uhrmacherin werden», erzählt sie. Doch ihr Götti, der in diesem Beruf tätig sei, habe sie zum Schnuppern eingeladen. «Aus einem Nachmittag wurden dann zwei, drei, vier.» Und nun habe sie diesen Sommer ihre Lehre bei Bucherer starten können. Besonders gefällt ihr, dass man mit den Händen arbeitet.

«Ich wollte etwas Handwerkliches machen, aber nicht bei Wind und Wetter draussen sein.»

Mariella Vinzent lässt sich an der Zebi bei der Arbeit als Uhrmacherin über die Schulter blicken. Bild: Jakob Ineichen (Luzern, 3. November 2022)

Während der Uhrmacher sich vorwiegend mit dem Inneren einer Uhr befasst, ist der Oberflächenveredler für den letzten Schliff an Schmuck und Uhren zuständig. Die Hauptarbeit sei hier die mechanische Bearbeitung der Oberfläche. Doch auch das sogenannte Galvanisieren gehöre dazu, erklärt Benno Bühlmann, Berufsbildner bei Bucherer. Dabei wird zum Beispiel bei Weissgold durch Elektrolyte-Bäder eine Schicht Rhodium aufgetragen.

Stahl beschichten direkt an der Zebi

Eine Halle weiter stellen Oberflächenbeschichter ihren Beruf vor. Am Stand von Swissgalvanic befindet sich eine ganze Anlage zum Galvanisieren. Diese wird von Gino Pecoraro betreut. Er ist Vizepräsident von Swissgalvanic, dem Verband der Galvanobetriebe in der Schweiz, und Inhaber zweier Firmen, die Lernende zu Oberflächenbeschichterinnen und -beschichtern ausbilden.

Janik Gut, Oberflächenbeschichter-Lehrling im dritten Jahr, taucht eine Metallscheibe ins elektrolytische Bad. Im Hintergrund Gino Pecoraro, Vizepräsident Swissgalvanic. Bild: Jakob Ineichen

Der Blick fällt auf eine Apparatur mit Lämpchen, Schaltern und mehreren Becken mit Flüssigkeiten. Zwei Jugendliche schlendern vorbei und bleiben wie angewurzelt stehen. «Was ist das?», fragt der eine. «Bäder mit Chemikalien», antwortet Janik Gut, Lehrling im dritten Lehrjahr. Als Gut ihnen Handschuhe und Schutzbrille bringt, reissen die beiden die Augen auf.

Vorsichtig versenken sie eine Stahlscheibe im ersten Bad. «Mit Hilfe von Ultraschall werden hier die Oberflächen gereinigt. Danach folgt die elektrolytische Entfettung», sagt Janik Gut und dreht an einem Regler. «Das Bad steht nun unter Strom.» Im Behälter bilden sich kleine Bläschen. Es folgen weitere Bäder, bis die Scheiben im Nickelbad landen. «Hier wird der Stahl nun mit Nickel beschichtet, um ihn vor Korrosion zu schützen.»

Gino Pecoraro (links) und Lehrling Janik Gut vor der Anlage zum Galvanisieren. Bild: Jakob Ineichen

Fachkräftemangel auch bei den Oberflächenbeschichtern

Vieles auf unserer Welt würde nicht mehr rundlaufen ohne die richtige Beschichtung. «Metallreissverschlüsse, Türfallen, Maschinenteile – diese Objekte brauchen die passende Beschichtung», sagt Pecoraro. Doch der Beruf sei trotz seiner Vielseitigkeit zu wenig bekannt, der Fachkräftemangel mache sich bemerkbar.

Mit solchen Gegenständen arbeiten Oberflächenbeschichterinnen und -beschichter. Bild: Jakob Ineichen

Mit dem erstmaligen Auftritt an der Zebi geht der Verband aktiv auf die Suche nach Lernenden. Pecoraro hofft, so die sechs freien Lehrstellen für nächsten Sommer noch besetzen zu können. Jugendliche, die sich für diese Ausbildung entscheiden, können sich freuen. Janik Gut hält fest:

«Man ist gefragt auf dem Markt. Nach der Lehre hat man viele Möglichkeiten.»

Grosses Interesse Zufrieden zeigten sich auch die Organisatoren der Zebi. Das Bedürfnis nach der Informationsplattform sei ungebrochen, heisst es im Schlusscommuniqué: Insgesamt hätten 14'000 Jugendliche beziehungsweise 530 Schulklassen und 10'000 Erwachsene die Messe besucht, um sich über 140 Berufe und 600 Weiterbildungen zu informieren. «Die Nachfrage war sehr gross», lässt sich Messeleiter Markus Hirt in der Mitteilung zitieren. (tos)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen