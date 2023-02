Zentralschweiz Der grosse Fasnachtsrückblick 2023: Die schönsten Bilder, Videos und Geschichten Vom Urknall über die grossen Umzüge in der Stadt Luzern und auf dem Land bis zum Monstercorso: Wir blicken zurück auf die Fasnacht 2023. Jetzt kommentieren 23.02.2023, 16.00 Uhr

Wie gross war die Vorfreude – wie schön die «fünfte Jahreszeit»! Bereits gehört die Fasnacht 2023 wieder der Vergangenheit an. Nach dem letzten Aufbäumen des bunten Treibens in der Region ist sie am späten Güdisdienstagabend offiziell zu Ende gegangen. Für die hartgesottenen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ging es noch bis in die frühen Morgenstunden des Aschermittwochs weiter.