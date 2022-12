Die Stadt Zug ist neu die zweitgrösste Zentralschweizer Gemeinde

Zentralschweiz Einwohnerduell um die Nummer zwei der Zentralschweiz: Die Stadt Zug überholt Emmen Die Stadt Zug und Emmen haben sich einwohnermässig in den vergangenen Jahren schrittweise angenähert. 2021 überholte Zug Emmen erstmals und rangiert seither auf dem zweiten Platz der bevölkerungsstärksten Gemeinden der Zentralschweiz. Lukas Zwiefelhofer Jetzt kommentieren 16.12.2022, 11.30 Uhr

Blick auf die Stadt Zug. Bild: Patrick Hürlimann (Zug, 25. Oktober 2022)

Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen: Während die Stadt Luzern mit über 80'000 Einwohnern unangefochten auf Platz eins liegt, duellieren sich Emmen und die Stadt Zug seit längerer Zeit um den zweiten Platz der bevölkerungsstärksten Zentralschweizer Gemeinden. Gerade in der vergangenen Dekade hat Zug sukzessive aufgeholt. So zählte Emmen 2012 noch rund tausend Einwohner mehr als die Stadt Zug. Neun Jahre später, Ende 2021, konnte Zug Emmen schliesslich erstmals auf Platz drei verdrängen. Auf Platz vier rangiert übrigens Kriens, das per Ende 2020 erstmals die 28'000er-Marke geknackt hat.

Das anhaltende Bevölkerungswachstum stellt die Gemeinden vor diverse Herausforderungen. In Emmen beispielsweise leben heute gut 5000 Personen mehr als vor 20 Jahren. Wie geht die Politik damit um? Philipp Bucher, Leiter Bereich Kommunikation und Marketing der Gemeinde Emmen, meint auf Anfrage unserer Zeitung: «Wo mehr Menschen mit- und nebeneinander leben, ist eine gezielte Entwicklung von Raum und Siedlung, die im Einklang mit der Umwelt und seinen Akteuren steht, gefragt.»

Dazu gehörten etwa ein funktionierendes Gesundheitssystem, ein optimales Mobilitäts- sowie ein gutes Bildungsangebot. Durch das Bevölkerungswachstum würden neben zusätzlicher Schulinfrastruktur auch mehr Sport- und Freizeitflächen sowie neuer Raum für die Verwaltung benötigt. «Diesbezüglich sind Strategien in Erarbeitung und bereits Massnahmen in der Umsetzung», so Bucher.

Trotz der damit einhergehenden Herausforderungen zeigt man sich in Emmen stolz auf die positive Bevölkerungsentwicklung der vergangenen Jahre. Dazu Bucher: «Unabhängig davon, welchen Platz die Gemeinde Emmen aktuell oder künftig auf der Liste der bevölkerungsstärksten Gemeinden in der Zentralschweiz einnimmt, zeigt die Bevölkerungsentwicklung in Emmen, dass sich die Gemeinde einer zunehmenden Beliebtheit erfreut.»

Dies komme auch nicht von ungefähr, wie Bucher unterstreicht. «Emmen hat sich in den vergangenen Jahren vom einstigen Industrieort zu einem attraktiven Wohn-, Lebens- und Arbeitsort gewandelt.» Mit der Gemeindestrategie Emmen 2033 habe der Gemeinderat zudem die Weichen für eine erfolgreiche Weiterentwicklung der Gemeinde gestellt.

Zuger Attraktivität sorgt für Wachstum – und Herausforderungen

Brigitte Sigrist vom Baudepartement der Stadt Zug bemerkt, dass man sich auch in Zug den Herausforderungen, die angesichts des rasanten Bevölkerungswachstums entstehen, bewusst ist. Zug sei aufgrund der geografisch zentralen und landschaftlich schönen Lage, dem hohen Bildungsniveau, der Verfügbarkeit von qualifizierten Arbeitskräften sowie der attraktiven Steuersituation eine beliebte Region zum Arbeiten und Wohnen.

«Das Schritthalten mit dem Wachstum erweist sich bei der Infrastruktur als Herausforderung», so Sigrist. Dies sei beispielsweise an der Schulraumplanung zu sehen, die laufend überprüft und an die Bevölkerungsentwicklung angepasst werden müsse. Die Auswirkungen der Zuger Standortattraktivität würden sich nicht nur bei der Infrastruktur, sondern auch bei der stets hohen Nachfrage nach Wohnraum und Flächen für Unternehmen zeigen.

In der Stadt Zug gäbe es derzeit mehrere Bauprojekte für Schulraum und für die schulergänzende Betreuung, um den Bedarf decken zu können. Sigrist betont jedoch: «Die Bauprojekte werden mehrheitlich durch Private erstellt. Die Stadt Zug hat dafür zu sorgen, dass die Projekte eine hohe Qualität aufweisen – beispielsweise in den Bereichen Aufenthaltsqualität, Freiraum, Klima und Durchmischung.»

