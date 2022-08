Feiertage – 2023 wird ein Superjahr

Zentralschweiz Feiertage liegen goldrichtig – 2023 wird für Arbeitnehmer ein Superjahr Im nächsten Jahr haben die Zentralschweizer viel frei: Von den vielen Feiertagen fällt nächstes Jahr nur Neujahr auf einen Sonntag. Franz Steinegger Jetzt kommentieren 09.08.2022, 19.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

2023 wird aus Arbeitnehmer-Sicht ein Jahr zum Jubeln: Die Feiertage liegen goldrichtig für Brücken und lange Wochenenden. Archivbild Luzerner Zeitung

Nach zwei eher dürftigen Jahren beginnt das Pendel 2023 wieder auf die Seite der Arbeitnehmer auszuschlagen – denn Weihnachten und der Stephanstag fallen auf einen Montag respektive Dienstag, was manch einem ein überlanges Wochenende von vier Tagen beschert. Auch die Osterzeit beschenkt uns jährlich mit vier Feiertagen, die nacheinander anfallen (Karfreitag, 7. April, bis Ostermontag, 10. April).

Da Ostern das Datum für die Fasnacht setzt, seien die Feiertage der fünften Jahreszeit hier auch erwähnt: Der Schmutzige Donnerstag fällt auf den 16. Februar, Güdelmontag und -dienstag auf den 20. und 21. Februar. Dann wird gefeiert, allerdings sind dies Feiertage, für die man Ferien beziehen muss. Zum Schmudo also dauert es nur noch 191 Tage.

Vier Feiertage bieten die Chance für einen Brückenschlag

Per Definition fallen fünf Feiertage in der katholischen Zentralschweiz auf einen fixen Wochentag: der Karfreitag (7. April 2023) wie auch der Ostermontag (10. April), dann Christi Himmelfahrt (18. Mai), Pfingstmontag (29. Mai) und Fronleichnam (8. Juni). Auffahrt und Fronleichnam eignen sich bekanntlich als Brückenkopf für ein langes Wochenende, weil sie auf einen Donnerstag fallen. Diese Chance bieten nächstes Jahr auch der 1. und 15. August (Mariä Himmelfahrt), welche auf einen Dienstag fallen, womit sich das Wochenende mit einem Brückenmontag um zwei Tage verlängern lässt.

Weihnachten/Neujahr: Zehn Tage Ferien mit nur drei Brückentagen

Weil Dreikönige (6. Januar) und Mariä Empfängnis (8. Dezember) auf einem Freitag liegen, gibt es zusätzlich zwei dreitägige Wochenenden. Der 1. November 2023 (Allerheiligen) ist ein Mittwoch. Nächstes Jahr fällt einzig der 1. Januar auf einen Sonntag.

Hinzu kommen noch lokale freie Tage, die aus Arbeitnehmer-Sicht goldrichtig liegen. Etwa der Gallustag in Kriens, der nächstes Jahr an einem Montag ist, nämlich am 16. Oktober 2023. Und auch für Stadtluzerner gibt es Anfang Oktober ein langes Weekend: St. Leodegar ist am 2. Oktober, der fällt 2023 ebenfalls auf einen Montag.

Schauen wir noch etwas weiter, so zeigt sich auch der Jahreswechsel gnädig: Der 1. Januar 2024 ist ein Montag. Wenn man vom Samstag, 23. Dezember 2023, bis Montag, 1. Januar, zehn Tage Ferien einbauen will, muss man nur drei Werktage (Mittwoch, 27., bis Freitag, 29. Dezember) hergeben.

Wir haben alle Feiertage nach Kanton in einer Übersicht. Suchen Sie einen bestimmten Tag? Geben Sie diesen im Suchfeld ein.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen