Littauerberg: Strasse wird für Durchgangsverkehr gesperrt

Luzern/Emmen Zu viel Durchgangsverkehr: Der Littauerberg steht künftig nicht mehr allen offen Bis zu 2000 Fahrzeuge verkehren täglich auf der westlichen und östlichen Bergstrasse. Zu viel für die Strasseninfrastruktur und die Verkehrssicherheit, sagen die Behörden. 23.09.2022, 11.31 Uhr

Der Stadtrat hat entschieden, für die Güterstrassen auf dem Stadtgebiet ein Teilfahrverbot zu erlassen. Zukünftig sind nur noch Zubringer und landwirtschaftliche Fahrzeuge gestattet. Das schreibt die Stadt Luzern am Freitag in einer Medienmitteilung. Auch der Gemeinderat Emmen zieht mit: So gilt das Teilfahrverbot auch auf der Erlenstrasse.