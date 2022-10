Zweiter Wahlgang Gemeinderatsersatzwahl Buchrain – wie ticken die drei Kandidaten? Bruno Grossrieder (parteilos), Ruedi Peterhans (FDP) und Ueli Unternährer (parteilos) wollen am 30. Oktober Sozialvorsteher werden. Die drei Kandidaten im Fragencheck. Roman Hodel Jetzt kommentieren 17.10.2022, 05.00 Uhr

Nur einer von ihnen schafft es am 30. Oktober ins Gemeindehaus (von links): Bruno Grossrieder, Ruedi Peterhans und Ueli Unternährer. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 15. Oktober 2022)

Buchrain wählt am 30. Oktober einen Ersatz für den zurücktretenden Sozialvorsteher Stephan Betschen. Im zweiten Wahlgang stellen sich wie bereits im ersten Bruno Grossrieder und Ueli Unternährer zur Verfügung, neu dazu gekommen ist Ruedi Peterhans.

Warum soll die Buchrainer Bevölkerung Sie wählen?

Bruno Grossrieder. Bild: Pius Amrein (15. Oktober 2022)

Bruno Grossrieder: Vor 25 Jahren habe ich meinen Wohnsitz nach Buchrain verlegt. Der Dorfcharakter, die zentrale Lage, die Verkehrsverbindungen wie auch die Naherholungsgebiete beeindrucken mich und gefallen mir sehr. Die Öffentlichkeitsarbeiten waren mir immer wichtig – 15 Jahre als Gruppenführer in der Feuerwehr und seit zwölf Jahren im Vorstand einer Baugenossenschaft. Die Politik und das Gemeindewesen verfolge ich stets mit. Nun packe ich die Gelegenheit und möchte mich als Sozialvorsteher und im Gemeinderat einbringen. Ich bin überzeugt, dass ich als parteilose und volksnahe sowie ziel- und lösungsorientierte, empathische Person geeignet bin.

Ruedi Peterhans. Bild: Pius Amrein (15. Oktober 2022)

Ruedi Peterhans: Ich bin eine offene Person mit Führungserfahrung. Der zu wählende Vorsteher des Sozialwesens führt ein komplexes Ressort. Mit seiner Arbeit steht er im Fokus der Öffentlichkeit und muss auch nach innen den persönlichen Kontakt mit dem Personal suchen. Er beeinflusst damit die Arbeitsatmosphäre entscheidend. Meistens sind es Kompromisse, die von allen Beteiligten etwas abverlangen und getragen werden müssen. Eine hohe Sozialkompetenz ist hierfür nötig. Gegenüber den rat- und hilfesuchenden Bürgerinnen und Bürgern braucht es eine klare Haltung im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Ein gewisses Mass an Eigenverantwortung und die Einhaltung von getroffenen Vereinbarungen dürfen von allen erwartet werden. Diesen Herausforderungen stelle ich mich gerne.

Ueli Unternährer. Bild: Pius Amrein (15. Oktober 2022)

Ueli Unternährer: Ich komme vom Fach. Durch meine operativen Erfahrungen, mein breites Interesse und meinen umfassenden Blick auf Sachverhalte bin ich geübt, sinnvolle, pragmatische und finanziell tragbare Lösungen zu finden. Dies wird mir in der strategischen Arbeit, welche mich seit Jahren interessiert, zugutekommen. Ebenso ist die Leitungsstelle «Gesellschaft & Soziales» vakant, wobei ich, wenn nötig, mit kreativen Ideen und Lösungen Turbulenzen mildern kann. Ebenso biete ich eine langfristige Lösung und vertrete eine neue Altersgruppe im Gemeinderat.

Welche Themen, welche Werte sind Ihnen generell wichtig?

G: Eine gute Zusammenarbeit sowie Offenheit und Weitsichtigkeit können Buchrain als Gemeinde fördern und festigen. Ich setze mich bei der Strategie Alter dafür ein, dass die ältere Generation möglichst lange zu Hause oder zentral in Buchrain leben kann, Pflegelösungen müssen wir zusammen mit Nachbargemeinden finden. Beim Generationenprojekt ist mir wichtig, dass es ein einladender Treffpunkt mit finanzierbaren Familienwohnungen wird. Beim Knoten Reussbrücke darf der Verkehr nicht zu Lasten von Buchrain umgeleitet werden. Beim ÖV sind Quartieranschlüsse wichtig. Weiter will ich Arbeitsplätze schaffen und sichern, Umweltschutz fördern, und ich stehe für einen gesunden Finanzhaushalt mit realistischen Zielen ein.

P: Ich bin ein liberal denkender Mensch, der von der Gesellschaft – von allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern – verlangt, Verantwortung in allen Lebensbereichen zu übernehmen. Dadurch stützen wir auch die sozial Schwächeren. In unserer Gemeinde strebe ich eine ideale Balance von soliden Finanzen und hoher Lebensqualität an. Bueri soll sich als wichtige Agglomerationsgemeinde behaupten können.

U: Ich bin sehr breit interessiert. Mit den sozialen Themen kenne ich mich gut aus und die damit verbundenen Themen sind sehr vielseitig. Meine wichtigsten Werte, welche im Gemeinderat zum Tragen kommen werden, sind Achtsamkeit, Ehrlichkeit, Fairness, Toleranz, Offenheit, Verlässlichkeit, Wertschätzung, Selbstbestimmung, Partizipation sowie Solidarität und Humor.

Dorfzentrum von Buchrain aus der Vogelschau. Bild: PD

Sie werden der Abteilung Soziales vorstehen. Diese stand etwa wegen der Schliessung des Alterszentrums und der hohen Fluktuation in den letzten Jahren in den Schlagzeilen. Warum schreckt Sie das nicht ab?

G: Tino Mammarella, der im ersten Wahlgang noch kandidiert hat, hat mal gesagt: «Da ist der Wurm drin» – richtig! Ich bin überzeugt, dass ich dank meiner langjährigen Erfahrung als Berater und Schulungsleiter weiterhelfen kann. Es begeistert mich, komplexe Sachverhalte zu analysieren und Lösungen zu entwickeln. Eine saubere und fundierte Basis ist die Grundlage zu jedem Erfolg.

P: Es ist offensichtlich, das Sozialwesen muss in der Gemeinde in einigen Bereichen überprüft und neu aufgegleist werden. Ich denke, die Art und Qualität der Zusammenarbeit muss verbessert und die Mitarbeiterzufriedenheit gesteigert werden. Damit dies möglich ist, sind klare Zuständigkeiten und Zielsetzungen festzulegen. Auch sind Prozesse zu überprüfen und, wenn nötig, anzupassen. Ich bin überzeugt, die heutigen personellen Probleme können so gelöst werden.

U: Ehrlich gesagt, stellt diese Herausforderung für mich den grössten Reiz dar. Es geht mir um die Sache an sich! Was geschehen ist, kann ich nicht ändern. Für mich gilt es, die neue Strategie Alter gelingend umzusetzen. Dies beinhaltet auch, neue bedarfsgerechte, stationäre Angebote zu prüfen. Aus Erfahrung ist mir die Problematik der Fluktuation, meist aus Ressourcenmangel und strukturellen Bedingungen, bekannt. Woran es in Buchrain aber genau liegt, kann ich nicht beurteilen.

Eingang zum (ehemaligen) Alterszentrum Tschann. Bild: Pius Amrein (Buchrain, 18. November 2021)

Sie sind berufstätig, haben Familie/ein Privatleben, Hobbys und streben zusätzlich ein Amt an, das offiziell 25 Prozent beträgt, inoffiziell aber deutlich mehr. Wie bringen Sie alles unter einen Hut?

G: Ich habe aktuell die Möglichkeit, mich beruflich neu auszurichten, dies mit entsprechendem Arbeitspensum. Dass das Sozialamt auch mein Berufs- und Privatleben tangiert, ist für mich eine Bereicherung und nicht eine Einschränkung.

P: Meine Partnerin steht hinter meiner Kandidatur. Beruflich kann ich mir die nötige zeitliche Beanspruchung schaffen. Werde ich gewählt, dann betrachte ich das als Auftrag, der ohne primären Blick auf den zeitlichen Aufwand zu erfüllen ist.

U: Da mir der Aufwand bewusst ist, habe ich seit Beginn mit allen Betroffenen kommuniziert und geplant. Eine Reduktion auf 70 Stellenprozente wird nötig, wofür bereits Arbeitspläne ausgearbeitet wurden. Ich sehe auch eine gute Organisation und die Absprache mit meiner Partnerin als zentral. Weiter habe ich als Sozialpädagoge 13 Wochen Schulferien – und einen Grossteil davon frei. Das bietet Zeit für Erholungsphasen und Familienzeit.

Als Gemeinderat müssen Sie Ihre Entscheidungen in der Öffentlichkeit vertreten. Wie gehen Sie damit um?

G: Diese Entscheidungen sind im Team ausgearbeitete Mehrheitsentscheidungen und einheitlich zu vertreten. Werden diese von der Gemeinde verworfen, lasse ich mich dadurch nicht einschüchtern, sondern werde dies analysieren und eine neue Chance anpacken!

P: Dass Beschlüsse der Behörde in der Öffentlichkeit nicht immer auf Verständnis stossen, ist Teil der politischen Arbeit. Wichtig ist, dass Entscheide verständlich kommuniziert und begründet werden.

U: Ich vertrete bereits heute Team- oder Führungsentscheidungen nach innen sowie nach aussen. Das gehört zu meinem Verständnis von sachlich-konstruktiver Professionalität. Dabei hilft mir meine Kompromiss- und Konfliktfähigkeit sowie meine Frustrationstoleranz.

Wahlpodium mit allen drei Kandidaten Die Ortsparteien von Buchrain – GLP, Mitte, FDP, SVP und SP – organisieren gemeinsam ein Podiumsgespräch mit allen drei Kandidaten. Es findet am Freitag, 21. Oktober, von 19.30 bis 21.30 Uhr in der Aula Hinterleisibach statt. Moderiert wird es vom Buchrainer Christoph Hauser, Ökonom an der HSLU. Bruno Grossrieder (56) ist parteilos, technischer Berater und ledig. Ruedi Peterhans (61) ist FDP-Mitglied, Verkaufs- und Marketingleiter, hat eine Partnerin und vier erwachsene Kinder. Ueli Unternährer (33) ist parteilos, «eher Richtung links orientiert», wie er sagt, Sozialpädagoge, hat eine Partnerin und einen zweijährigen Sohn.

