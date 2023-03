Zwischennutzung 7×24 Stunden einkaufen – am Pilatusplatz ist ein Shop-Container für Marken geplant Will eine Marke ihre Produkte direkt an die Kundschaft bringen, könnte sich am Luzerner Pilatusplatz bald eine neue Möglichkeit bieten. Roman Hodel Jetzt kommentieren 03.03.2023, 12.45 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf dem brachliegenden, dank vieler Buspassagiere gut frequentierten Areal der ehemaligen Wirtschaft zur Schmitte am Pilatusplatz ist als Zwischennutzung ein Shop-Container geplant. Dies ist einem Baugesuch auf der Website der Stadt Luzern zu entnehmen. Gemäss dem Betriebskonzept wird der mittels QR-Code zugängliche Metallcontainer innen und aussen mit Glas sowie Lärchenholz ausgestattet.

Es handelt sich um einen unbemannten Laden, in dem Marken für einige Monate ihre Produkte direkt an die Kundschaft bringen können, also ohne über einen klassischen Vertriebskanal wie etwa einen Grossverteiler. «Es geht aber nicht um plumpen Abverkauf, sondern darum, etwa Produkte zu testen und auch um ein multisensorisches Markenerlebnis», sagt Kevin Klak von der Luzerner Digitalrat GmbH, die als Bauherrschaft auftritt. Denkbar sind beispielsweise Bildschirme, auf denen die Kundschaft weitere Infos zu der jeweiligen Marke abrufen kann.

Hier am Pilatusplatz, wo das Hochhaus hinkommen soll, ist eine Zwischennutzung mit einem Shop-Container geplant. Bild: Pius Amrein (Luzern, 29. August 2022)

Mit konkreten Marken ist die Digitalrat GmbH bereits in Kontakt, Klak ist von der Nachfrage überzeugt: «Mit diesem direkten Vertriebskanal können Produzenten ihr Angebot besser zeigen und ihre Kundschaft besser verstehen.» Zudem belebe ein solcher Shop das Quartier. Sicher nicht anbieten werde man Alkohol oder Zigaretten. Pro Jahr sollen drei bis vier Marken – vorzugsweise regionale oder nationale – zum Zug kommen.

Migros Voi beendete ihr Experiment wieder

Mehrere Firmen sammeln bereits Erfahrungen mit unbemannten 24-Stunden-Shops, wo die Kundschaft alles selbst abwickelt. Spar und Avia in Zürich zum Beispiel an einer Tankstelle, die Migros mit ihrem Teo-Konzept in Winterthur oder der Pouletproduzent Kneuss mit einem Güggelishop in Mägenwil AG. Nicht allem ist Erfolg beschieden: Migros Voi hat ihr Experiment mit dem Cube-Laden nach zwei Jahren wieder beendet.

So könnte der Shop-Container aussehen. Visualisierung: PD

Wie lange die Zwischennutzung in Luzern dauern würde, ist offen. Auf dem Areal plant die Senda Immobilien AG ein 35 Meter hohes Wohn-, Büro- und Gewerbehaus. Gegen den Gestaltungsplan, der im vergangenen Herbst öffentlich auflag, sind allerdings Einsprachen eingegangen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen