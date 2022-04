Stadt Zug Der TCS-Campingplatz im Brüggli erhält eine Gnadenfrist: 2022 ist doch nicht die letzte Saison Eigentlich war schon vor Jahren klar: Im Herbst 2022 ist Schluss mit dem TCS-Campingplatz Brüggli. So verlangt es das Leitbild «Lorzenebene». Nun aber kann der Betrieb um mindestens eine Saison verlängert werden. Andreas Faessler 19.04.2022, 11.30 Uhr

Eigentlich wäre es die letzte Saison auf dem Campingplatz Brüggli. Da aber das Studienverfahren für die Zukunft noch läuft, kann der Campingbetrieb um eine Saison verlängert werden. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. April 2022)

In einem sich wirtschaftlich, demografisch und somit gesellschaftlich schnell entwickelnden Ballungsraum wie der Stadt Zug spielt das Thema Naherholung eine zunehmende Rolle. Die Menschen sollen sich in ihrer unmittelbaren Umgebung wohlfühlen und Zerstreuung finden. Im Fokus solcher Bestrebungen zur Freizeitraumgestaltung steht das Zuger Seeuferareal Brüggli an der landschaftlich reizvollen Lorzenmündung.

Dem 2013 beschlossenen Leitbild «Lorzenebene» folgend, soll dieser seit jeher beliebte Zuger Freizeitort neu- respektive umgestaltet werden, indem bisherige Konfliktsituationen zwischen den unterschiedlichen Nutzungen entschärft werden.

Das Brüggli wird im Zuge dessen vorbereitet für den immer grösser werdenden Nutzungsdruck. Eine der bereits zum Entstehungszeitpunkt des Leitbildes beschlossene Massnahme ist die Aufhebung des TCS-Campingbetriebes per Ende Saison 2022. Dies wurde und wird von vielen Seiten bedauert.

Nun hat sich das Blatt hinsichtlich «Zapfenstreich» für den Campingplatz gewendet – vorläufig: Der Betrieb erhält eine Gnadenfrist, der Vertrag zwischen TCS und Korporation ist um ein Jahr verlängert worden, wie Korporationsschreiber Daniel Schwerzmann auf Anfrage bestätigt. Dies, weil das Studienverfahren hinsichtlich künftige Nutzung im Brüggli noch immer am Laufen sei.

Stets ein zuverlässiger Partner

Noch ist nicht Schluss mit dem Campingplatz Brüggli. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. April 2022)

Oliver Grützner, Leiter Tourismus und Freizeit beim TCS, sagt:

«Wir sind aktuell rege im Kontakt mit der Grundstückseigentümerin und werden in den nächsten Tagen den Vertrag für die Weiterführung unterschreiben.»

Oliver Grützner. Bild: Hanspeter Bärtschi

Bis zum endgültigen Ende soll der Betrieb in bisheriger Form bestehen bleiben, denn – so Grützner – «es braucht Gewissheit, damit sich allfällige Investitionen rechnen.» Man werde die Anlage jedenfalls nach wie vor in Schuss halten. Diesbezüglich gibt sich die Korporation lobend. «Der TCS war während all den Jahren stets ein zuverlässiger Partner», so Daniel Schwerzmann. Man sei sehr gespannt auf die Ergebnisse der Studie.

Obschon bereits seit knapp zehn Jahren bekannt ist, dass der TCS-Campingplatz Brüggli in dieser Form befristet ist, weiss Oliver Grützner von Benutzern, die betrübt sind. «Vor allem die langfristigen Saisonmieter sind traurig. Trotzdem: Auch wir sind gespannt, was im Brüggli für Projekte geplant sind.»

Je nachdem sei der TCS sehr daran interessiert, dort falls möglich auch in Zukunft eine Freizeitanlage zu betreiben. «Camping boomt, und somit kann das neue Projekt auch eine Chance für die Zukunft sein», kommt Grützner zum Schluss.

Wochenendbesucher oder Saisonmieter: Im Brüggli finden sich beide. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. April 2022)

Camping «light»?

In diesem Zusammenhang soll allerdings die Haltung des Stadtrates angeführt werden, welche er in seiner Antwort auf eine Interpellation der GLP Stadt Zug am 10. März vorgebracht hat. Demnach unterstützt er einen Campingplatz im Brüggli in der bisherigen Form mit fixen Stellplätzen nicht, kann sich jedoch einen kleineren Platz vorstellen, auf dem das Übernachten in einem Zelt möglich ist.

Im Frühling kommen die ersten Campinggäste jeweils auf den Platz im Brüggli. Bild: Matthias Jurt (Zug, 13. April 2022)

Was es letztendlich wird, dürfte sich in absehbarer Zeit zeigen: Noch läuft die gemeinsame Studie der Korporation als Landbesitzerin mit Stadt und Kanton Zug, mit dem das geeignete Projekt zur Weiterentwicklung des Erholungsraums Brüggli ausgewählt werden soll. «Das Studienverfahren wird im Sommer 2022 abgeschlossen sein», sagt die Zuger Bauvorsteherin Eliane Birchmeier. «Danach geht es an die Planung und die Ausarbeitung des Bauprojekts.»

Nach Abschluss der Studie werde sich zeigen, ob die künftige Nutzung im Brüggli eine Anpassung der Vorschriften oder gar eine Umzonung bedinge. Und die Korporation ihrerseits wird bei der Korporationsgemeinde entsprechende Kredite beantragen. «Die Umsetzung ist voraussichtlich ab Herbst 2023 zu erwarten», so Eliane Birchmeier.