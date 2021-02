Stille Fasnacht 2021 Alle News zum Schmutzigen Donnerstag in der Zentralschweiz So ruhig war der offizielle Start in die fünfte Jahreszeit noch nie: Corona hat den Fasnächtlern dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die gesammelten Neuigkeiten zur abgesagten Fasnacht im Liveticker. 11.02.2021, 05.55 Uhr

Das wichtigste in Kürze Die Fasnacht 2021 wurde von Veranstaltern und Behörden offiziell abgesagt.

Alle Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sind dazu aufgefordert, unbedingt zuhause zu bleiben - getreu der Parole «Fasnacht 2021 – mer bliibed dehei».

Fasnachtsveranstaltungen sind verboten und die Vorschriften müssen eingehalten werden.

05:54 Uhr

Ein Rückblick zum gestrigen Abend. In Altdorf fand das traditionelle Eintrommeln trotz abgesagter Fasnacht statt. Einige Eindrücke:

Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Fasnacht trotz Corona. Eintrommeln in Altdorf. Bild: Anian Heierli (Altdorf, 10. Februar 2021) Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. Februar 2021) Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. Februar 2021) Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. Februar 2021) Eintrommeln in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 10. Februar 2021)

05:45 Uhr

Die Polizei hat um 5.30 Uhr begonnen, die Fasnächtler anzusprechen und des Platzes zu verweisen. Der Kapellplatz leert sich nun auch deutlich, die Frühaufsteher gehen wieder heim oder ziehen noch durch die Altstadt.

05:34 Uhr

Das rüüdige Herz schmerzt und Alternativen sind gefragt, weil die Fasnacht abgesagt ist. Wer sonst mit Fleisch und Blut die fünfte Jahreszeit geniesst, hat sich umorganisiert. Einige haben wir vor dem Urknall getroffen. Hier lesen Sie die ganze Geschichte:

05:06 Uhr

Heute ist Schmutziger Donnerstag - der Tag, an dem normalerweise in Luzern das närrische Treiben beginnt. Doch coronabedingt sind dieses Jahr alle Fasnachtsanlässe abgesagt, so auch die Tagwache. Während vor einem Jahr noch 13'000 Fasnächtler auf dem Kapellplatz am Urknall und am Fötzeliregen teilnahmen, präsentiert sich heute Morgen um 05:00 Uhr in der Stadt Luzern deutlich ruhiger.

Und trotzdem sind mehr Leute unterwegs als normalerweise an einem Donnerstagmorgen. Kleinere Gruppen stossen zum Kapellplatz, wo sie von der Polizei erwartet und auf die Regeln aufmerksam gemacht werden.

Die Polizei wartete auf dem Kapellplatz. Bild: Julian Spörri

Die Leute warten um 5 Uhr auf dem Kapellplatz. Rund 100 Personen sind dort. Verkleidet ist aber fast niemand.

Kleinere Gruppen und Einzelpersonen am Kapellplatz, wo es zwei Mal kurz knallte um 5 Uhr. Bild: Julian Spörri

Ein Rüüdiger Fasnachtsbotschafter unterwegs. Bild: Julian Spörri

Die Tagwache gleicht einer Beerdigung, sogar ein Sarg und Grablichter sind am Brunnen angelehnt. Bild: Tele1

Auch in Stans blieb es ruhig und die Polizei markierte Präsenz. Es trafen sich dort auf dem Dorfplatz nur vereinzelt Leute, berichtet Tele1.

04:45 Uhr

Im Rahmen eines Spezialprogramms sendet das Zentralschweizer Fernsehen Tele 1 zum Teil live aus Luzern und Stans:

Die Livesendung sorgte im Vorfeld für Irritationen. «Wir wollen damit keinesfalls unnötig Leute anlocken», sagte Tele 1-Chefredaktor Matthias Oetterli auf Anfrage. Wie lange live gesendet werde, sei noch offen: «Je nachdem, werden es nur wenige Minuten sein. Es geht uns um die Symbolik. Wir wollen die Fasnacht würdigen.»



04:41 Uhr

Die Luzerner Fasnacht kann aufgrund des Coronavirus nicht in gewohnter Form stattfinden. Daran wurde die Bevölkerung in den vergangenen Tagen immer wieder klar und deutlich erinnert. Diverse Luzerner Fasnächtler, Politiker und Behördenmitglieder haben dazu aufgerufen, auf fasnächtliche Aktivitäten in Gruppen zu verzichten:



Die Polizei wird ab heute vermehrt auf Verstösse achten: Fasnächtler riskieren eine Busse, auch wenn sie allein, zu zweit oder bis zu fünft unterwegs sind.

04:35 Uhr

Herzlich willkommen auf unserem Liveticker zum Auftakt der «stillen» Fasnacht 2021! Kein Urknall, keine Fasnachtsumzüge und kein Treiben in den Gassen – so ruhig war der Auftakt in die fünfte Jahreszeit wohl noch nie. Dennoch halten wir Sie hier über alle Neuigkeiten zur wohl aussergewöhnlichsten Fasnacht aller Zeiten auf dem Laufenden.