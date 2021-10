Strafbefehl «Schmutziges» Geld nach Afrika geschickt Ein Mann stellt sein Privatkonto zur Verfügung, um fremdes Geld entgegenzunehmen und macht sich unter anderem der Geldwäscherei schuldig. Andreas Faessler 15.10.2021, 05.00 Uhr

Mit einem dubiosen und schliesslich gesetzeswidrigen «Geschäftsmodell» hat ein im Kanton Luzern wohnhafter Mann wiederholt einen Strafbefehl kassiert – im Kanton Zug wie auch im Kanton Luzern laufen bereits Strafverfahren in ähnlicher Sache gegen ihn. Innerhalb von drei Monaten hat der Beschuldigte via unbekannten Mittelsmann von fünf Privatpersonen mehrere Zahlungen von insgesamt rund 24'700 Franken per Banküberweisung entgegengenommen. Die Leute taten dies, um vom Beschuldigten ein Darlehen zu erhalten. Die im Vorfeld geforderten und schliesslich getätigten Zahlungen wurden als Gebühren und ähnliche Unkostenvorschüsse deklariert. Keine der fünf Personen hat ihren Kredit jemals erhalten. Auch hat niemand von ihnen je direkten Kontakt zum Luzerner gehabt, sondern jeweils nur zu unbekannten Mittelsleuten.

In der Folge bezog der Beschuldigte die bezahlten «Gebührengelder» in bar und überwies die Summe via verschiedene Geldsendeanbieter an eine Person im westafrikanischen Benin. Er hat demnach sein persönliches Bankkonto einer unbekannten Täterschaft zur Verfügung gestellt, um betrügerisch erlangtes Privatvermögen auf Weisung Unbekannter ins Ausland zu transferieren. Der Einzug dieser 24'700 Franken ist so verunmöglicht worden. Das Gericht ist überzeugt, dass der Beschuldigte genau gewusst hat, dass das Geld aus einem Betrug stammt. Dies hat gemäss Strafbefehl ein Chatverlauf mit einer unbekannten Person, welche ihm entsprechende Anweisungen gegeben hatte, aufgezeigt. Somit macht er sich der Geldwäscherei schuldig.

Falschangaben auf den Versandbelegen

Hinzu kommt der Tatbestand der Urkundenfälschung. Der Beschuldigte hat auf den Versandbelegen für die Überweisung nach Benin mit seiner eigenen Unterschrift entgegen der Wahrheit bestätigt, dass er der wirtschaftlich Berechtigte an diesem Bargeld sei. Überdies hat er als Verwendungszwecke Familienunterstützung, Buchhaltung und Ähnliches angegeben und somit bewusst wahrheitswidrig bezeugt, dass das Geld weder illegal sei noch mit Geldwäscherei in Verbindung stünde.

Die Zuger Staatsanwaltschaft hält fest, dass sich der Luzerner der Geldwäscherei sowie der Falschbeurkundung schuldig gemacht hat. Er hat eine Geldstrafe von 8000 Franken und die Verfahrenskosten zu bezahlen. Seine aus den vorigen Verfahren resultierende Probezeit wird um ein Jahr verlängert. Die geschädigten Personen haben ihre Forderungen an den Beschuldigten auf dem Zivilweg zu stellen.