Strafbefehl Zuger Gericht: Verkaufte Ware nie verschickt Ein Mann hat einen für 650 Franken verkauften Artikel nie versendet und wird deshalb des Betruges schuldig gesprochen. Dafür kassiert er eine Busse. Andreas Faessler 14.10.2021, 15.00 Uhr

Auf einer populären Schweizer Internet-Verkaufsplattform hatte ein im Fürstentum Liechtenstein wohnhafter Mann einen Computerprozessor mit Mainboard ausgeschrieben zu einem Preis von 650 Schweizer Franken. Wie bei solchen Portalen üblich, gab der Verkäufer an, nach Vorauszahlung den Artikel per Post an den Käufer zu versenden. Nach Abschluss des Kaufvertrages überwies der im Kanton Zug wohnhafte Käufer dem Anbieter per Twint die vereinbarten 650 Franken. Der Verkäufer lieferte die bezahlte Ware jedoch nie. Auch kam er der Aufforderung des Käufers nicht nach, den bezahlten Betrag zurückzuüberweisen.