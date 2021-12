Studienumfrage Wunsch und Realität sind zwei Welten: So beurteilt die Zentralschweiz die Gleichstellung zwischen Frau und Mann Die Befragten aus der Zentralschweiz sind mit der Gleichstellung insgesamt zufriedener als der Schweizer Schnitt. Trotzdem empfinden sie die Arbeitsaufteilung in der Familie häufiger als unfair. Wie viel Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern herrscht wirklich? Livia Fischer Jetzt kommentieren 10.12.2021, 05.00 Uhr

Am Frauenstreik gingen Hunderte Frauen für mehr Gleichstellung in allen Lebensbereichen auf die Strasse. Bild: Keystone/Urs Flüeler (Luzern, 14. Juni 2021)

Eine traditionelle Einstellung zu den Geschlechterrollen und eine positivere Wahrnehmung des Stands der Gleichstellung als andere Regionen – dieses Bild von der Zentralschweiz zeichnet das Nationale Barometer zur Gleichstellung, das kürzlich veröffentlicht wurde. Durchgeführt hat die Studie die Hochschule Luzern, die Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten gab sie in Auftrag.

Die empfundene Erreichung der Gleichstellung wurde in fünf Bereichen abgefragt: in der Familie, in der Politik, in der Ausbildung, am Arbeitsplatz und bei Führungspositionen in Unternehmen und Organisationen (siehe Grafik a). Weil sich die Problemwahrnehmung respektive das Problembewusstsein in den Bereich Politik und Familie seit der letzten Befragung vor drei Jahren am meisten verändert hat, liegt hierauf der Fokus. So sahen damals nur acht Prozent aller Teilnehmenden «überhaupt keine Gleichstellung» in der Politik, heute sind es doppelt so viele – obwohl etwa der Frauenanteil im Nationalrat von 32 auf 42 Prozent gestiegen ist. Der Anteil jener, die in der Familie überhaupt keine Gleichstellung erkennen, hat sich mehr als verdreifacht (von fünf auf 17 Prozent). Eine zumindest teilweise Erreichung Gleichstellung in der Familie sahen 2018 noch gut 72 Prozent, nun sind es nur noch 46 Prozent. Zeit für eine detaillierte regionale Betrachtung der neuen Umfrageergebnisse.

Keine bessere Ausgangslage, aber anderes Gerechtigkeitsverständnis

Mehr als jede fünfte Person aus der Zentralschweiz findet, in der Politik sei die Gleichstellung zwischen Mann und Frau erreicht. Die Tessiner Bevölkerung ist hier am kritischsten, nur jede zehnte Person teilt diese Meinung. Dabei weist der Sonnenkanton mit 34 Prozent eine bessere Frauenquote im kantonalen Parlament auf als die Zentralschweiz mit durchschnittlich 24 Prozent. Den Schnitt runter zieht vor allem der Kanton Schwyz; von 100 Kantonsratsmitgliedern sind nur neun weiblich. In Luzern sind es genau wie im Tessin 34 Prozent, in Uri 29 Prozent, in Nidwalden sowie in Obwalden 25 Prozent.

Dafür weist die Zentralschweiz punkto Regierungsrat eine bessere Frauenquote auf. Zwar sitzen in Luzern wie im Tessin nur fünf Männer in der Exekutive und in Uri sind ebenfalls alle sieben Mitglieder männlich. Dafür sind von den insgesamt 19 Regierungsratssitzen der restlichen Zentralschweizer Kantone wenigstens vier von Frauen besetzt. Somit liegt die Innerschweizer Frauenquote in den Regierungen bei 13 Prozent.

Die Geschlechtergleichstellung in der Politik ist in der Zentralschweiz faktisch also kaum besser als im Tessin. Viel eher scheint das Gerechtigkeitsverständnis ein anderes zu sein.

Altes Rollenbild ist in Männer-Köpfen stärker verankert

Dass Zentralschweizerinnen und Zentralschweizer ein traditionelleres Denken als andere Regionen haben, zeigt sich auch in Familienfragen. So geben überdurchschnittlich viele Frauen an, dass eine Frau bereit sein sollte, ihre Erwerbstätigkeit zu Gunsten ihrer Familie zu reduzieren. Konkret stimmt dieser Aussage fast jede Dritte zu, im nationalen Schnitt waren es 22 Prozent. Von den Männern (zentralschweizerisch sowie schweizweit) teilt ein Viertel diese Meinung.

Dennoch pflichteten fast 80 Prozent der Frauen und 60 Prozent der Männer der Aussage «Frau und Mann sollten zu gleichen Teilen zur Care-Arbeit beitragen» bei. Damit ist die Zustimmung bei den Männern regional kleiner als national (72 Prozent). Ein Drittel von ihnen antwortete zudem mit «weder noch».

Zentralschweizer Frauen fühlen sich häufiger unfair behandelt

Die Vorstellungen bleiben, was sie sind: nur Vorstellungen. Die Realität sieht anders aus. Anhand der Antworten bezüglich der empfundenen Hausarbeitsverteilung nach Geschlecht lässt sich auch hier auf ein traditionelles Rollenbild schliessen. Im Vergleich zum landesweiten Schnitt sind sich die Zentralschweizer Frauen und Männer in diesen Fragen jedoch einiger – signifikante Unterschiede in der Wahrnehmung gibt es keine. Der Grossteil (rund 84 Prozent) findet: Frauen wenden für Hausarbeit und Betreuungsaufgaben mehr Zeit auf als Männer.

Wieder im nationalen Vergleich sind Zentralschweizer Frauen seltener der Meinung, dass in der Familie eine faire Arbeitsaufteilung besteht. So gibt über die Hälfte der Frauen an, mehr zu übernehmen, als eigentlich angemessen wäre – derweil sind fast so viele der Männer überzeugt, dass sie etwa so viel leisten, wie angemessen ist. Jeder Vierte gibt hingegen zu: «Ich übernehme etwas weniger, als angemessen ist», 13 Prozent geben an, dass es «viel weniger» sei. Damit zeigen sich die Zentralschweizer Männer selbstkritischer als der Schweizer Durchschnittsmann.

