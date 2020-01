Sturm Lolita fegt über die Zentralschweiz Umgestürzte Bäume, gesperrte Strassen, Stromausfälle: Sturm Lolita wirbelte am Dienstag durch die Zentralschweiz. Aktualisiert 28.01.2020, 15.32 Uhr

(spe/rem/sda) Umgestürzte Bäume sorgen im Kanton Luzern für Schäden und Strassensperrungen. In der Gemeinde Beromünster ist am Dienstagmorgen die Verbindungsstrasse von Schwarzenbach nach Mosen gesperrt, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Auch in anderen Gemeinden sowie auf der Autobahn A14 bei Ebikon würden umgestürzte Bäume oder Baugerüste für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Ein umgestürzter Baum blockierte die A14. Bild: Luzerner Polizei, Ebikon, 28. Januar 2020

In Dagmersellen stürzte eine Tanne um und beschädigte Hausdächer sowie Fahrzeuge. Das genaue Schadenausmass sei noch nicht bekannt, so die Polizei.

In Dagmersellen stürzte eine Tanne auf ein Auto. Bild: Luzerner Polizei, Dagmersellen, 28. Januar 2020

Bild: Luzerner Polizei, Dagmersellen, 28. Januar 2020

Wie ein Leserreporter berichtet, brachen wegen des Sturms in der Stadt Luzern auf dem Friedhof Friedental Äste ab und blockierten einen Weg:

Leserbild: Dario Niederberger, Luzern, 28. Januar 2020

Leserbild: Dario Niederberger, Luzern, 28. Januar 2020

Zentralschweizer Bergbahnen teilweise geschlossen Zentralschweizer Bergbahnen teilweise geschlossen

Die Pilatusbahnen haben den Betrieb wegen starken Winden eingestellt. Auch alle Anlagen und Pisten zwischen Trübsee und Titlis in Engelberg bleiben am Dienstag den ganzen Tag geschlossen. Die melden die beiden Bahnen auf ihren Websites. Auch die oberen Sektionen der Skiarena Andermatt-Sedrun sind auf Zentralschweizer Seite, teilweise auch auf Bündner Seite geschlossen, ebenso zwei Lifte auf der Melchsee-Frutt. Im Gebiet Hoch-Ybrig sind 7 von 12 Anlagen in Betrieb.

Stromunterbrüche in Luzern, Nidwalden und Schwyz

In den Gemeinden Vitznau, Weggis und Gersau fiel am Dienstagmorgen der Strom aus. Grund dafür war ein Ast, der auf eine Hochspannungsleitung fiel, was einen Kurzschluss auslöste. Betroffen waren laut einer Mitteilung des Elektrizitätswerks Schwyz rund 5000 Kunden. Die Hälfte davon hatte nach 20 Minuten wieder Strom, die restlichen Betroffenen mussten sich rund 90 Minuten gedulden.

Im Kanton Nidwalden stürzte auf dem Bürgenberg ein Baum auf eine Freileitung und verursachte einen Stromausfall. Betroffen waren rund 300 Kunden, wie das Elektrizitätswerk Nidwalden mitteilte. Der Strom wurde automatisch abgeschaltet. Nicht betroffen waren die Hotels auf dem Bürgenstock. Für die meisten Kunden dauerte der Unterbruch rund eine halbe Stunde.

Orkanböen in den Bergen

Meteonews gab am Dienstagmorgen eine Wetterwarnung wegen «stürmischen Winden» heraus, unter anderem für alle Zentralschweizer Kantone. Der Wetterdienst klassierte die Warnung damit auf Stufe zwei von vier. Gemäss SRF Meteo erreichten die Böen in Luzern bis zu 112 km/h.

Verantwortlich dafür ist das Tief «Lolita» und die damit einhergehende Kaltfront. Das Tief zog am Dienstag von Westen nach Osten.

Der Sturm brachte auch Blitze mit sich. Meteonews hat für den Kanton Luzern von Mitternacht bis um 10.50 Uhr am Dienstagvormittag 47 Blitze gezählt.

Schnee ab 500 Meter

Begleitet werden die Winde auch von Niederschlägen, die bis Mittwoch anhalten. Die Schneefallgrenze sinkt am Dienstag auf 600 bis 800 Meter, am Mittwoch liegt sei bei 500 bis 700 Meter. In den Bergen sind bis Mittwochabend bis zu 60 Zentimeter Neuschnee möglich, wodurch die Lawinengefahr ansteigen wird.

Aufruf: Haben Sie Bilder oder Videos des Sturms oder des Schneetreibens in der Zentralschweiz gemacht? Werden Sie Leserreporter und senden Sie uns diese zu, via Formular, oder per Whatsapp: