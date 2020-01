Sturm Lolita fegt über die Zentralschweiz – Strassen und Bergbahnen teilweise geschlossen – 47 Blitze im Kanton Luzern Am Dienstagmorgen sorgt ein Sturm für starke Windböen und Niederschläge in der Zentralschweiz. Bergbahnen sind teilweise geschlossen, Strassen gesperrt und es sind erste Schadensmeldungen eingegangen. Aktualisiert 28.01.2020, 13.25 Uhr

In Dagmersellen stürzte eine Tanne auf ein Auto. Bild: Luzerner Polizei, Dagmersellen, 28. Januar 2020

(spe/sda) Umgestürzte Bäume sorgen im Kanton Luzern für Schäden und Strassensperrungen. Wie ein Leserreporter berichtet, brachen wegen des Sturms in der Stadt Luzern auf dem Friedhof Friedental Äste ab und blockierten einen Weg:

Leserbild: Dario Niederberger, Luzern, 28. Januar 2020

Leserbild: Dario Niederberger, Luzern, 28. Januar 2020

In der Gemeinde Beromünster ist am Dienstagmorgen die Verbindungsstrasse von Schwarzenbach nach Mosen gesperrt, wie die Luzerner Polizei mitteilt. Auch in anderen Gemeinden sowie auf der Autobahn A14 bei Ebikon würden umgestürzte Bäume oder Baugerüste für Verkehrsbehinderungen sorgen.

Ein umgestürzter Baum blockierte die A14. Bild: Luzerner Polizei, Ebikon, 28. Januar 2020

In Dagmersellen stürzte eine Tanne um und beschädigte Hausdächer sowie Fahrzeuge. Das genaue Schadenausmass sei noch nicht bekannt, so die Polizei.

Bild: Luzerner Polizei, Dagmersellen, 28. Januar 2020

Meteonews gab am Dienstagmorgen eine Wetterwarnung wegen «stürmischen Winden» heraus, unter anderem für alle Zentralschweizer Kantone. Der Wetterdienst klassierte die Warnung damit auf Stufe zwei von vier. Gemäss Meteonews werden starke bis stürmische Südwestwinde mit Böen von 60 bis 90 km/hn erwartet. An exponierten Gipfel- und Kammlagen sind Orkanböen möglich. Verantwortlich dafür ist das Tief «Lolita» und die damit einhergehende Kaltfront. Das Tief zieht derzeit von Westen nach Osten über die Schweiz.

Der Sturm brachte auch Blitze mit sich. Meteonews hat für den Kanton Luzern von Mitternacht bis um 10.50 Uhr am Dienstagvormittag 47 Blitze gezählt.

Zentralschweizer Bergbahnen teilweise geschlossen

Die Pilatusbahnen haben den Betrieb wegen starken Winden eingestellt. Auch alle Anlagen und Pisten zwischen Trübsee und Titlis in Engelberg bleiben am Dienstag den ganzen Tag geschlossen. Die melden die beiden Bahnen auf ihren Websites. Auch die oberen Sektionen der Skiarena Andermatt-Sedrun sind auf Zentralschweizer Seite, teilweise auch auf Bündner Seite geschlossen, ebenso zwei Lifte auf der Melchsee-Frutt. Im Gebiet Hoch-Ybrig sind 7 von 12 Anlagen in Betrieb.

In den Berner Bergen erreichten die Böen morgens über 100 km/h. Auf dem Lauberhorn im Berner Oberland waren es 146 Kilometer pro Stunde. In tieferen Lagen waren es bis zu 90 km/h. Die Böen waren die Vorhut des für Dienstag erwarteten Sturms. «Am Mittag werden deutlich höhere Spitzen erwartet», sagte Alexander Giordano, Meteorologe bei Meteoschweiz gegenüber Keystone-SDA.

Begleitet werden die Winde auch von Niederschlägen, die bis Mittwoch anhalten. Die Schneefallgrenze sinkt gemäss Wetterbericht am Dienstag auf 600 bis 800 Meter, am Mittwoch liegt sei bei 500 bis 700 Meter. In den Bergen sind bis Mittwochabend bis zu 60 Zentimeter Neuschnee möglich, wodurch die Lawinengefahr ansteigen wird.

Aufruf: Haben Sie Bilder oder Videos des Sturms oder des Schneetreibens in der Zentralschweiz gemacht? Werden Sie Leserreporter und senden uns dies zu.