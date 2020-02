Live Jetzt im Newsticker: Umgestürzte Bäume auf Strassen ++ Skigebiete geschlossen ++ es fahren keine Schiffe Kaum ist «Petra» abgezogen, warnen die Behörden vor Sturmtief Sabine. Verfolgen Sie die Entwicklungen in unserem Ticker. 10.02.2020, 08.38 Uhr

08:37 Uhr

Am Pilatus bleibt aufgrund von starken Winden die Panorama-Gondelbahn und die Luftseilbahn Dragon Ride heute geschlossen.

08:27 Uhr

Die Kantonsstrasse Mosen - Beromünster ist zwischen Mosen und Schwarzenbach in beiden Richtungen wegen Sturmschäden gesperrt.

08:23 Uhr

Wie die Klewenalp-Vierwaldstättersee mitteilt, sind heute keine Fahrten mit der Luftseilbahn Klewenalp und der Gondelbahn Stockhütte möglich. Der Skibetrieb ist aufgrund der stürmischen Wetterbedingungen eingestellt.

08:16 Uhr

Auch Schiffe fahren heute keine auf dem Vierwaldstättersee. Die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) meldet am Montagmorgen, dass sie aus Sicherheitsgründen entschieden hat, den gesamten Schifffahrtsbetrieb bis Betriebsschluss einzustellen.

08:09 Uhr

Wegen des starken Sturms bleibt das Skigebiet Melchsee-Frutt heute komplett geschlossen. Dies melden die Betreiber auf ihrer Webseite. Sämtliche Anlagen von Trübsee bis Titlis im Skigebiet Engelberg-Titlis und die Bahnen und Liftanlagen in Sörenberg bleiben ebenfalls zu.

Auch in der Skiarena Andermatt bleiben einige Anlagen zu:

08:02 Uhr

In den Alpentälern sorgte der starke Föhn für hohe Temperaturen. So war es laut einer Meldung der sda in der Nacht in Sachseln 20 Grad warm. Auch in Luzern war es mit 17,6 Grad frühlingshaft warm.

07:57 Uhr

Für alle, die heute in die Ferien verreisen wollten: Im Flugverkehr zeigt ein Blick auf die Abflug-Liste am Flughafen Zürich, dass zahlreiche Flüge am frühen Morgen annulliert worden sind. Das gilt für die Flüge der Swiss nach Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hamburg, London, Amsterdam, Dresden, Düsseldorf, Hannover, Paris und Prag, die alle zwischen 7 und 9 Uhr hätten starten sollen. (sda)

07:57 Uhr

«Sabine» bringt nicht nur stürmische Windböen mit sich sondern auch frühlingshafte Temperaturen zwischen 13 und 15 Grad. In Gersau wurde am frühen Morgen laut Meteonews von 17 Grad gemessen.

07:46 Uhr

Der Betrieb am Autoverlad Oberalp zwischen Andermatt und Sedrun ist aktuell eingestellt. Grund dafür sind starke Winde, wie die Matterhorn-Gotthard-Bahn mitteilt.

07:42 Uhr

Die Hauptstrasse zwischen St. Erhard und Sursee ist laut einer Meldung von Radio Pilatus wegen einem umgestürzten Baum gesperrt, eine Umleitung ist signalisiert.

07:36 Uhr

Der Schulbetrieb in Lachen ist am Montag eingestellt. Aufgrund der starken Windböen bestehe die Gefahr, das Bäume umstürzen oder Äste und Ziegel weggewindet werden:

07:31 Uhr

Die Zugstrecke zwischen Andermatt und Tschamut-Selva ist unterbrochen. Grund dafür sind starke Winde. Aktuell ist laut einer Meldung der Matterhorn-Gotthard-Bahn keine Ersatzbeförderung möglich.

07:26 Uhr

In Sursee ist die Sonnhaldestrasse derzeit wegen Sturmschäden gesperrt.

07:21 Uhr

Der umgestürzte Baum auf der Strecke zwischen Baldegg und Hitzkirch ist inzwischen weggeräumt worden. Es muss nach wie vor mit Verspätungen und Ausfällen gerechnet werden.

07:14 Uhr

Ein Leser meldete eine Störung auf der Zentralbahn-Strecke zwischen Horw und Hergiswil. Grund sei ein Gegenstand auf dem Gleis. Es muss mit Verspätungen gerechnet werden.

07:11 Uhr

Die Kantonsstrasse Hochdorf - Merenschwand ist zwischen Kleinwangen und Beinwil wegen umgestürzter Bäumen in beiden Richtungen gesperrt.

07:06 Uhr

Um 7 Uhr meldete die SBB Railinfo auf ihrer Webseite einen umgestürzten Baum auf der Strecke zwischen Baldegg und Hitzkirch. Der Bahnverkehr sei dort unterbrochen. Man müsse mit Verspätungen und Ausfällen rechnen.

06:55 Uhr

Der Sturm Sabine ist am Montagmorgen über die Schweiz gefegt. Laut der Meteo Group wurden vielerorts die höchsten Windgeschwindigkeiten dieses Winters erreicht.

06:47 Uhr

(zfo) Das Sturmtief «Sabine» zieht heute und bis Dienstag über die Schweiz. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden im Kanton Luzern bislang noch keine Sturmschäden verzeichnet. Dies meldet die Luzerner Polizei am frühen Morgen.

Bis 6:05 Uhr gingen aufgrund des Sturmtiefs Sabine bei der Luzerner Polizei bislang fünf Meldungen ein. Die Meldungen betrafen Baustellenabschrankungen oder andere Gegenstände, welche Fahrbahnen teilweise blockiert hatten. Diese Gegenstände konnten von Patrouillen der Luzerner Polizei innert kurzer Zeit entfernt werden.



Eine Meldung zur Kantonsstrasse Muri - Hitzkirch meldete der TCS am frühen Morgen. Diese sei in Höhe Hämikon in beiden Richtungen gesperrt. Der Grund sind umgestürzte Bäume. «Radio Pilatus» meldete Ziegel auf der Strasse zwischen Rain und Eschenbach. Zudem sei gemäss dem Radio die Kantonsstrasse zwischen Menzberg und Menznau wegen Sturmschäden in beiden Richtungen gesperrt.

06:00

Haben Sie schon erste Sturmschäden entdeckt? Schicken Sie uns Ihr Foto oder Video via Upload-Formular. Oder per Whatsapp:

Sonntag, 9. Februar

Frühzeitig veröffentlichten die Wetterdienste erste Warnungen:

Für weite Teile der Schweiz wurde ab Sonntagabend 18 Uhr die Gefahrenstufe Rot ausgerufen – die zweithöchste von insgesamt fünf.

Erwartet wurden Windgeschwindigkeiten von 100-140 km/h im Flachland; oberhalb von 1000 m.ü.M. war gar von 180 km/h die Rede. Und oberhalb von 2000 m.ü.M. sind gar Windspitzen von bis zu 200 km/h zu erwarten.

Besonders intensiv soll es in der Nacht auf Montag und bis in den Nachmittag hinein stürmen.

Sonntag, 9. Februar

MeteoSchweiz empfiehlt folgendes Verhalten während des Sturms Sabine: Starke Stürme können grosse Gegenstände mitreissen, Dachziegel lösen, Bäume umstürzen und auf Seen hohen Wellengang auslösen. Bei stürmischem Wind sollten Sie daher nach Möglichkeit den Aufenthalt im Freien meiden. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, den Anweisungen der lokalen Behörden Folge zu leisten.

Sonntag, 9. Februar

Grosse Teile der Zentralschweiz haben ein Wochenende mit Prachtswetter hinter sich: Praktisch kein Wölkchen trübte den Himmel in unserer Region. Es war die Ruhe vor dem grossen Sturm, der für Sonntagabend und den Beginn der Woche angekündigt wurde.