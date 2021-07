Swiss Venture Capital Report CSS, Swisscom, Postfinance entdecken das Risikokapital: Warum immer mehr Schweizer Konzerne in Start-ups investieren Die Rekordsumme von 1,7 Milliarden Franken wurde im ersten Halbjahr 2021 in Schweizer Start-ups investiert. Wie eine aktuelle Umfrage zeigt, sind auch vermehrt Schweizer Konzerne unter den Investoren. Christopher Gilb 21.07.2021, 05.00 Uhr

Gerade junge Biotech-Unternehmen konnten viele Investoren anziehen – nicht zuletzt wegen Corona. Bild: Christian Beutler/Keystone

Der Luzerner Krankenversicherer CSS investiert in digitale Gesundheits-Start-ups, etwa in die Plattform Online-Doctor, wo Patienten mit Hautproblemen Diagnosen und Handlungsempfehlungen von Fachärzten bekommen. Die Swisscom beteiligt sich unter anderem am Westschweizer Unternehmen Ecorobotix, das autonome Umweltroboter aus Basis des Mobilfunkstandards 5G entwickelt. Die Postfinance ist eine Partnerschaft mit dem Zürcher Fintech-Start-up Lend eingegangen, das eine digitale Alternative zum Bankkredit anbietet.

Wie eine aktuelle Erhebung der Hochschule Luzern (HSLU) zeigt, haben immer mehr Schweizer Grossunternehmen in den letzten Jahren eigene Abteilungen für sogenannte Risikokapitalinvestitionen in Jungfirmen aufgebaut – und tätigen diese auch.

Technologie ist wichtiger als Geld

Bei der Auswahl der Start-ups zeige sich, dass strategische Ziele wichtiger als rein finanzielle Gewinnaussichten seien, schreiben die Autoren. «Es geht auch darum, sich frühzeitigen Zugang zu erfolgversprechenden Technologien zu verschaffen und so mit den Entwicklungen in der eigenen Branche Schritt halten zu können», sagt Thomas Heimann von der Zuger Investorenvereinigung Seca, die gemeinsam mit dem Portal Startupticker.ch am Dienstag den Swiss Venture Capital Halbjahresreport veröffentlicht hat. Bei einer reinen Beteiligung über Eigenkapital könnten Konzerne zudem an einem ganzen Portfolio von erfolgversprechenden Start-ups teilhaben, ohne diese gleich übernehmen zu müssen. Denn eine Übernahme verursache Integrationsaufwände, die nicht zu vernachlässigen seien, und brauche vor allem Zeit.

Doch Investitionen in Start-ups sind nicht immer erfolgversprechend. Die Erfolgsquote ihrer Investitionen liegt laut Eigenangaben der 24 namhaften Firmen, die sich an der Befragung beteiligt haben, im Schnitt unter 50 Prozent. Dennoch wollen rund die Hälfte ihre Aktivitäten auf dem gegenwärtigen Niveau weiterlaufen lassen, mehr als 40 Prozent wollen diese sogar ausbauen. Investiert werden in der Regel 2 bis 4 Millionen Franken in ein bis zwei Start-ups pro Jahr. Es gibt aber auch Firmen, die in den letzten fünf Jahren bereits gesamt über 100 Millionen Franken investiert haben.

Da Schweizer Firmen zur Innovationsgewinnung noch nicht lange auf Start-ups setzen – 70 Prozent haben 2016 oder später erstmals investiert – rechnen die Autoren der Umfrage damit, dass die Investitionssummen noch steigen, da viele der Firmen ihr Portfolio gerade noch aufbauen würden.

Start-ups haben Coronaloch überwunden

Wenn hochinnovative Jungfirmen wachsen wollen, dann sind sie auf solche Investorengelder angewiesen. Aber die Coronakrise machte sich letztes Jahr auch bei den Investitionen in Schweizer Start-ups bemerkbar. Gerade die grossen internationalen Investoren hielten sich wegen der allgemeinen Marktunsicherheiten und verschiedenen Restriktionen eher zurück. Dies hatte sich vor allem im ersten Halbjahr 2020 bemerkbar gemacht, als die Gesamtinvestitionssumme knapp 400 Millionen Franken weniger als im gleichen Zeitraum 2019 betrug.

Manch einer äusserte die Sorge, dass die Coronapandemie die Schweizer Start-up-Szene um Jahre zurückwerfen könnte. Doch der derzeitige Wirtschaftsaufschwung, die steigenden Aktienkurse und die schnelle Anpassung der Start-ups sowie deren Geldgeber an die neuen Herausforderungen haben laut den Autoren des Reports zu einer zügigen Erholung des Risikokapitalmarkts geführt. Dazu beigetragen habe auch, dass mittlerweile einfach eine Vielzahl von qualitativ guten Jungunternehmen in der Schweiz vorhanden sei.

Luzerner Medtech-Start-up auf Platz drei

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 2021 so über 1,7 Milliarden Franken in Schweizer Start-ups investiert, ein neuer Rekord.

Unter den bis anhin 124 Finanzierungsrunden befinden sich auch mehrere grössere, etwa jene vom Zürcher Fintech-Unternehmen Wefox; das digitale Versicherungsportal nahm 558 Millionen Franken ein. Auf Platz drei mit 108,35 Millionen Franken folgt überraschend das Medtech-Start-up Cequr aus dem Kanton Luzern. Dieses hat ein neuartiges Diabetespflaster entwickelt. Unter den Investoren befinden sich die Credit Suisse und VI Partners aus Schwyz.

Zulegen konnten aber gerade auch junge Biotech-Unternehmen. Das investierte Kapital in diesem Sektor stieg von knapp 230 Millionen Franken auf über 414 Millionen Franken. Die Biopharma-Industrie hat bekanntlich gerade wegen der Coronapandemie stark an Bedeutung gewonnen.