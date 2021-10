Synode 2023 – Katholische Kirche hört auf die Menschen

Synode Die Kirche möchte «hören», was die Menschen wollen Im Rahmen der Weltsynode 2023 sollen alle Mitglieder der katholischen Kirchen mitreden können. Dieser Prozess ist einzigartig in der Kirchengeschichte. In der Schweiz tun sich dazu drei Bistümer zusammen. Andreas Faessler 15.10.2021, 05.00 Uhr

Man sieht ihn im Moment öfter, den Heiligen Vater – in horchender Haltung mit konzentriert zusammengekniffenen Augen guckt er von grossen Transparenten. Es interessiert ihn, was die Menschen in seiner Kirche umtreibt. Franziskus will eine synodale Kirche, sprich, er will eine Kirche, in der die Menschen miteinander kommunizieren und aufeinander hören. Mit diesem demokratisch motivierten päpstlichen Gedanken bereitet sich die römisch-katholische Weltkirche auf ihre Synode 2023 vor, bei der alle rund 1,3 Milliarden Katholikinnen und Katholiken rund um den Erdball miteinbezogen werden sollen.

Grundlegende Fragen zu Gemeinschaft, Mitwirkung und Auftrag stehen im Fokus dieses synodalen Prozesses, welcher in einer ersten Stufe bereits ab Mitte Oktober beginnt. Bis Ende November sollen Kirchenmitglieder weltweit Antworten auf einen umfangreichen Fragenkatalog geben – diese erste Etappe erfolgt auf Bistumsebene. Es soll sich von «unten» her herauskristallisieren, was die Anforderungen an eine zukunftsfähige Kirche sind.

Drei Bistümer spannen zusammen

Um den Prozess zu vereinfachen und den Überblick zu behalten, haben die Bistümer Basel, Chur und St.Gallen beschlossen, den Weg gemeinsam zu gehen und Synergien zu nutzen. Den Impuls dazu hatte ursprünglich das Bistum Basel gegeben und hat mit der Schweizer Gesellschaft für Sozialforschung (gfs.bern) einiges an Vorarbeit geleistet, um mit dem von Papst Franziskus vorgegebenen zügigen Tempo mithalten und die Anforderungen aus Rom erfüllen zu können. Aus dieser Kooperation hervorgegangen ist die Plattform wir-sind-ohr.ch, für welche der horchende Papst auf den eingangs erwähnten Plakaten nun wirbt.

Der vom Bistum Basel initiierten Internetseite haben sich die Bistümer Chur und St.Gallen angeschlossen (siehe auch «Mein Thema» von Diakon Hans-Peter Schuler). Gemeinsam wollen sie ihre Kirchenmitglieder und Interessierte über den Verlauf des synodalen Prozesses informieren und Menschen sowie Gruppen aktiv zur Teilnahme einladen. Es ist als Zeichen zu deuten, dass die drei deutschsprachigen Schweizer Bistümer selbst sehr erpicht sind, der Aufforderung des Heiligen Stuhls zu folgen. Gemeinsam mit gfs.bern haben die Bistümer eine Umfrage erarbeitet, mit welcher sich die päpstlichen Fragestellungen beantworten und auswerten lassen. Der Fragenkatalog der Bistümer wird am 17. Oktober auf der Plattform abrufbar sein.

«Eine einzigartige Chance»

Innerhalb von Pfarreien und Pastoralräumen sollen in der Vorbereitungsphase dieses in der Kirchengeschichte einzigartigen Prozesses zahlreiche Gespräche und Diskurse geführt werden. wir-sind-ohr.ch ist demnach als landesweite Motivationskampagne zu verstehen, diese Gelegenheit wahrzunehmen. Entsprechend sind die Pastoralräume respektive Kirchgemeinden zum Mitmachen angehalten.

«Der synodale Prozess ist eine einzigartige Chance, sich in den weltweiten Diskurs der Kirchenentwicklung einzubringen»

lässt sich der Basler Bischof Felix Gmür zitieren. Auch die Bischöfe Joseph Maria Bonnemain von Chur und Markus Büchel von St.Gallen betonen die Bedeutung des Diskurses und des Miteinanders über alle Ebenen hinweg bis zum einzelnen Kirchenmitglied. Dies sei unerlässlich, um überhaupt verstehen zu können, wie die Kirche der Zukunft lebendig und lebensnah sein kann.

Gemischte Gefühle bei Bischof Morerod

Der Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg, Charles Morerod, sieht dem synodalen Prozess derweil auch mit etwas Sorgen entgegen, wie er sich am Sonntag gegenüber dem Westschweizer Fernsehen «RTS» geäussert hat. Er schliesst nicht aus, dass auf eine solche Befragung der Kirchenbasis eine Spaltung zwischen reformistischen und konservativen Kräften folgen könne. Überdies sagte Morerod, dass sexueller Missbrauch in der Kirche womöglich hätte vermieden werden können, hätte man besser auf die Gläubigen gehört. Grundsätzlich aber ist er voller Hoffnungen und schaut dem Prozess erwartungsvoll entgegen.

Bis Ende Januar 2022 sollen die Bistümer ihre aus den Umfragen resultierenden Erkenntnisse veröffentlichen und an die Schweizer Bischofskonferenz weiterleiten. Diese wird über die Ergebnisse befinden und sie im Anschluss nach Rom übersenden.

