Tage des Denkmals: In diesen Zentralschweizer Ortschaften finden Anlässe zum Thema «Weiterbauen» statt Am 12. und 13. September finden die europäischen Tage des Denkmals statt. Unter dem Thema «Weiterbauen» greifen sie Fragen rund ums Verdichten auf – auch in unserer Region. 11.09.2020, 09.47 Uhr

Europäische Tage des Denkmals (von oben linksim Uhrzeigersinn): In Ruswil (Blick auf die Kirche), im Schloss Schwandegg in Menzingen, in der Bommerhütte Hürital sowie in der Kanti Zug finden Anlässe und/oder Führungen statt. Bilder: PD / Pius Amrein

(rem/stg) Im Kanton Luzern nimmt die Denkmalpflege das Thema zum Anlass, um über den Bauboom und die Forderung nach innerer Verdichtung in Dörfern und Städten nachzudenken. Deshalb gibt es Führungen durch die Ortschaften Buttisholz, Ermensee, Escholzmatt, Geiss, Hochdorf, Luzern und Ruswil statt. In Hochdorf geht es unter anderem um die «Alti Cherzi» und in Luzern um das Gasthaus Rössli.