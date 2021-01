Tiefe Temperaturen Minus 34,5 Grad auf der Glattalp – vergangene Nacht war sibirisch kalt Auf der Glattalp im Kanton Schwyz zeigte das Thermometer in der Nacht auf Montag minus 34,5 Grad. Ein Meteorologe erklärt, wie es zu solch einer tiefen Temperatur kommen konnte. Pascal Linder 11.01.2021, 11.31 Uhr

In der Schweiz ist es eisig kalt. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden auf der Glattalp in der Schwyzer Gemeinde Muotathal minus 34,5 Grad gemessen. Dies meldet der Schweizer Wetterdienst Meteo News auf Twitter.