Transparent beim Kreuzstutz: «Stoppt den Nazi Terror in Hanau und überall» Am Donnerstagabend wurde ein Transparent beim Kreuzstutz aufgehängt, das auf die rechtsextreme Gewalt aufmerksam machen soll. Es wird Bezug auf Morde eines Rechtsextremen im Deutschen Hanau genommen. 21.02.2020, 09.42 Uhr

(rai) Beim Kreuzstutz in Luzern wurde am Donnerstagabend ein Transparent mit der Aufschrift: «Stoppt den Nazi Terror in Hanau und überall» aufgehängt. Wie es in einer entsprechenden Mitteilung heisst, sei dies eine Reaktion der politischen Gruppierung «RESolut» auf 10 Morde eines Rechtsextremen in Hanau. Mit dem Transparent drücke die Gruppierung auch ihr Beileid für die Angehörigen der Opfer aus.