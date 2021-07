Wascosa will mit neuem E-Car Kühlgüter auf die Schiene holen

Transport Deutlich weniger CO2: Mit ihrem E-Car will Wascosa Kühlgüter auf die Schiene bringen Der Luzerner Güterwagenvermieter hat ein System entwickelt, das es ermöglicht, gekühlte Waren erstmals grossflächig auf der Schiene statt der Strasse zu transportieren. Doch die Zulassung ist anspruchsvoll. Christopher Gilb 23.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Wascosa-E-Car während einer Testfahrt. Über den Kasten am Wagen, den sogenannten Stromrichter, wird der Strom in passender Frequenz an die Kühlcontainer weitergegeben. Bild: PD

Es seien nicht die typischen Tiefkühlprodukte, die eine Herausforderung im Transport sind, sagt Peter Balzer. «Die Herausforderung sind Produkte wie die Banane.» Denn deren Temperatur müsse konstant zwischen 15 und 15,5 Grad betragen. Balzer ist CEO des Luzerner Güterwagenvermieters Wascosa. Noch 2005 handelte es sich dabei um ein eher kleines Unternehmen mit acht Mitarbeitern und insgesamt 2800 Wagen. Inzwischen ist Wascosa mit 100 Angestellten und 15'000 Güterwagen aller Klassen europaweit der viertgrösste private Anbieter in diesem Bereich. Doch in Wagen von Wascosa werden nur selten Bananen transportiert, denn rund 95 Prozent der sogenannten temperaturgeführten Transporte werden immer noch über die Strasse abgewickelt.

Der Grund sei, so Balzer, dass die Güterwagen im Gegensatz zu den Wagen eines Personenzugs nicht mit Strom ausgestattet sind. «Einzig Container, die mit einem Dieselaggregat gekühlt werden, werden teils auch auf Güterzüge verladen.» Das sei aber erstens nicht umweltfreundlich, da immer wieder Diesel nachgefüllt werden muss. Zweitens sei es wegen der zunehmend schärferen Vorschriften in puncto Lärmemissionen auch nicht zukunftsfähig. «Vereinfacht: Die Aggregate sind so laut – wenn so ein Zug bei einem Wohngebiet durchfährt, will dort niemand mehr wohnen.»

Studie bestätigt CO 2 -Ersparnis

Wascosa-CEO Peter Balzer.

Wie also die Banane auf den Zug bringen? Die Güterwagen wie beim Personenverkehr «über ein dickes Kabel» an den Strom der Lok anschliessen, lautet vereinfacht die Antwort von Wascosa. Das Luzerner Unternehmen hat den sogenannten Wascosa-E-Car entwickelt. Jeder ist mit einem Stromrichter ausgestattet, der den Strom, der von der Lok über die Fahrleitung bezogen wird, in die richtige Frequenz für die Kühlcontainer umformt. Diese können dann am Stromrichter eingesteckt werden.

Gemäss einer Studie der technischen Universität Dresden würde so bei einem Transport von Kühlgütern mit E-Cars von Rotterdam an den slowenischen Mittelmeerhafen Koper der CO 2- Ausstoss im Vergleich zur Strasse um zwei Drittel reduziert werden. Das klingt einleuchtend, wieso ist noch kein anderer darauf gekommen? «Weil das Geld kostet», sagt Peter Balzer. Und der Gütertransport auf der Schiene müsse möglichst günstig gehalten werden, «um mit der Strasse, die in etlichen Ländern immer noch mehr gefördert wird, konkurrenzfähig zu sein».

Auch für Wascosa, holt Balzer aus, «ist das Projekt eigentlich eine zu grosse Kiste», aber der E-Car sei eine wichtige Investition in die Zukunft. Erstens, weil der Markt für temperaturgeführte Güter wegen der immer anspruchsvolleren Konsumgewohnheiten sowieso wachse. Zweitens, und dies treffe auf den gesamten Schienengüterverkehr zu, «weil der Güterverkehr auf der Strasse längst am Anschlag ist. Das beginnt schon an den Häfen, wo sie es nicht mehr schaffen, die immer grösseren Containerschiffe in annehmbarer Zeit auf einzelne Lastwagen zu entladen».

Kooperation mit Siemens Mobility

Um das Projekt E-Car stemmen zu können, hat Wascosa sich etliche Partner an Bord geholt, darunter auch Siemens Mobility. Der Technologie-Anbieter hilft bei der Technik und stellt sein europaweites Servicenetz zur Verfügung, um die Instandhaltung der Güterwagen insbesondere der elektrischen Komponenten durchzuführen. Aufgrund der Relevanz für die Verkehrswende wird das Projekt zudem durch das Bundesamt für Verkehr (BAV) mitfinanziert. Bereits sind 36 E-Cars zu Testfahrten in Europa unterwegs. «Wir transportieren beispielsweise Lachs von Norwegen nach Südschweden», sagt Balzer. Auch in der Schweiz sind schon einige der Wagen auf der Schiene.

Ein E-Car unterwegs in Deutschland. Am Testcontainer ist links oben das herkömmliche blaue Dieselaggregat zu sehen. Statt an diesem wird der Container neu am grauen Stromrichter angeschlossen. Bild: PD

Doch noch kann der E-Car nicht grossflächig eingesetzt werden. Und das liegt an den administrativen Hürden, weiss Irmhild Saabel, die bei Wascosa für das Projekt zuständig ist. «Bis vor rund zwei Jahren mussten die Wagen in jedem Land einzeln zugelassen werden. Das ist ein enormer Aufwand mit all den verlangten Tests. Dazu kam, dass für Güterwagen nicht die gleiche Behörde wie für Personenwagen zuständig war, und jene für Güterwagen verstand nicht viel von stromgeführten Wagen.» Weshalb Wascosa nun erst für einige Länder eine Zulassung hat.

Hoffnung auf Zulassung bis Ende 2023

Wascosa-E-Car-Projektleiterin Irmhild Saabel.

Seit der Annahme eines neuen Eisenbahnpakets auf europäischer Ebene ist nun aber die Eisenbahnagentur der Europäischen Union (ERA) im französischen Valenciennes Ansprechpartner für die Bahnunternehmen. «Dort wird derzeit unser Antrag auf eine europaweite Zulassung bearbeitet», sagt Saabel. «Diese brauchen wir, gerade für den wichtigen Nord-Süd-Korridor.» Sie rechnet damit, dass die Zulassung in zwei Jahren erteilt wird. Doch noch gebe es diverse Hürden. «Denn auch mit dem neuen Regime ist es möglich, dass sich einzelne Länder querstellen, beispielsweise aus Eigeninteresse, und sich der Prozess dadurch verzögert», sagt Peter Balzer. Ist die Zulassung dann aber einmal erteilt, rechnet er mit einer guten Nachfrage. Das Interesse der verschiedenen europäischen Transportunternehmen sei gross. Und Wascosa schätzt das Marktpotenzial für den E-Car auf mehrere tausend Wagen, Tendenz steigend.

Ob dann wirklich auch Bananen damit transportiert werden, ist eine andere Frage. «Denn leider», so Peter Balzer, «ist die Zuverlässigkeit der Bahn noch nicht gleich hoch wie jene des Strassentransports. Transporte, die zu einem festen Termin eintreffen müssen, sind deshalb möglicherweise noch nicht für diese Transportform geeignet.»