Live Helfer für Willisauer Heimbetriebe gesucht ++ Stanser Buchhandlung bietet Lieferservice an ++ Emotionaler Abschied im Hotel Schweizerhof Das Corona-Virus hält derzeit die ganze Welt und somit auch die Zentralschweiz in Atem. Der Überblick zum sogenannten Sars-CoV-2-Virus im Zentralschweizer Live-Ticker. 19.03.2020, 07.49 Uhr

Die neusten Meldungen vom Donnerstag, 18. März

08:47 Uhr

Xund: 13 Klassen mit Fernunterricht – 119 Studierende helfen aus

(jus) Beim Zentralschweizer Bildungszentrum für Gesundheit (Xund) werden aktuell 13 Klassen von Studierenden der höheren Fachschule für Pflege im Fernunterricht beschult. Zudem stehen seit Montag 76 Pflegekräfte sowie 43 Biomedizinische Analytiker den Gesundheitsinstitutionen zur Verfügung. Falls die weitere Entwicklung der Corona-Virus-Situation zusätzliche Unterrichtsausfälle zu Gunsten von Einsätzen in den Gesundheitsbetrieben verlangen würde, würden diese übergeordnet koordiniert, schreibt das Xund in seinem Newsletter.

08:25 Uhr

Stadtrat Willisau sucht Helfer für Heimbetriebe

(jus) Das Personal in Heimen ist anfällig auf Erkrankungen und den Corona-Virus. Für den Fall, dass in den Heimen Zopfmatt, Breiten und Waldruh in Willisau zu wenig Fach- und Hilfspersonal vorhanden sein könnte, sucht der Stadtrat Willisau Freiwillige zwischen 20 und 60 Jahren. Wer bereit ist, in einer Krisensituation in die Lücken zu springen, kann sich beim Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum (Tel. 041 972 63 63) oder über die Mailadresse stadtkanzlei@willisau.ch melden. Die Freiweilligen werden bei Bedarf kontaktiert und mit den für Sie vorgesehenen Aufgaben vertraut gemacht.

Der Mitteilung ist weiter zu entnehmen, dass die Urnenabstimmung über die Vereinigung von Gettnau und Willisau vom Sonntag, 29. März, stattfindet. Zudem gibt der Stadtrat Willisau bekannt, dass das Dienstleistungs- und Verwaltungszentrum offen bleibt. Er bittet die Bevölkerung jedoch, nur im Notfall an den Schaltern zu erscheinen. Derweil ist beim regionalen Zivilstandsamt die Kontaktaufnahme nur telefonisch oder per Mail möglich, die Schalter bleiben geschlossen.

08:22 Uhr

Drohen wegen Corona mehr Entwicklungsstörungen bei Kindern?

08:11 Uhr

Bücher-Lieferservice in Stans

(jus) Die Buchhandlung Von Matt in Stans ist wegen des Corona-Virus geschlossen. Doch das Geschäft hat eine kreative Idee und lanciert unter dem Motto «Bliibid dihei, wir kommen vorbei» einen Lieferservice. Bücher werden per E-Bike in den Milchkasten geliefert oder portofrei per B-Post verschickt. Bestellungen werden auf der Homepage www.vonmatt.ch, per Mail über buecher@vonmatt.ch oder auf der Nummer 041 619 77 77 entgegen genommen.

07:48 Uhr

Trauern per Livestream

PD

07:38 Uhr

Blutspenden

07:24 Uhr

Ob- und Nidwaldner Wirte kämpfen

07:00 Uhr

Hofläden in Stadtnähe

Die letzten Meldungen vom Mittwoch, 18. März

22:00 Uhr

Emotionale Momente in Luzern

Das Hotel Schweizerhof Luzern stellt, erst das zweite Mal in seiner 175-jährigen Geschichte, vorübergehend seinen Betrieb ein. Einzig der einjährige Umbau der Liegenschaft im Jahre 1999 führte bisher zu einer Schliessung der Hotelanlage.

Der Hoteldirektor Clemens Hunziker und Mitinhaber Mike Hauser sprechen im Video über die Gründe, die zur vorübergehenden Schliessung des gesamten Hotelbetriebs führen. «Ein emotionaler Moment für die 140-köpfige Belegschaft und die Stadt Luzern», schreiben die Hotel-Chefs auf Facebook.

19:57 Uhr

18:47 Uhr

