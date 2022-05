Unfall Auto stürzt Abhang hinunter – Fahrer unauffindbar In Gersau SZ stürzte in der Nacht auf Sonntag ein Auto einen steilen Abhang hinunter. Die Feuerwehr konnte den Wagen sichern, fand aber niemanden vor. 09.05.2022, 12.24 Uhr

Das Auto wurde am Montagmorgen in einem steilen Waldstück gefunden. Bild: Kapo Schwyz

Die Meldung sei am frühen Montagmorgen eingegangen, abgestürzt sei der Wagen wohl in der Nacht zuvor, teilte die Kantonspolizei Schwyz am Montag mit. Die Feuerwehr habe den stark beschädigten Personenwagen rund 30 Meter entfernt von der Strasse in steil abfallendem Waldgebiet gefunden und gegen ein weiteres Abrutschen gesichert. In der Umgebung seien keine Personen angetroffen worden.