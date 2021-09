Unterägeri Raumentwicklung: Die Herkulesarbeit geht weiter Die Ideen sind da, jetzt geht es an die Ausarbeitung. Das wurde an einer Informationsveranstaltung sehr deutlich.

Hansruedi Hürlimann 13.09.2021, 10.31 Uhr

Unterägeri befindet sich im Wandel. Bürgerinnen und Bürger können bei der Neugestaltung mitwirken. Bild: Stefan Kaiser (11. August 2020)

Gemeindepräsident Josef Ribary eröffnete die gut besuchte Veranstaltung mit dem Hinweis auf die grosse Vorarbeit, die geleistet wurde als Grundlage zur nun vorliegenden Broschüre. Es ist ein 24 Seiten starkes, reich illustriertes und mit Grafiken versehenes Papier, das auch im Internet aufgerufen werden kann. Unter www.mitwirken- unterägeri.ch gibt es eine Plattform, auf der sich die Bewohner von Unterägeri einloggen und mitdiskutieren können. Die RES liegt seit dem 3. September 2021 während 30 Tagen zur öffentlichen Mitwirkung auf.

Nach der Begrüssung übernahm der Ortsplaner Marcel Muri von der Firma Keeas AG das Wort. Er befasst sich als Fachmann seit langem eingehend mit der Materie. Seine umfassenden Ausführungen zeigten den Anwesenden auf, dass sein Fazit, wonach es sich um «eine Herkulesarbeit» handelt, nicht übertrieben ist. Die RES zeigt in den Themen «Siedlung, Mobilität und Landschaft» die Stossrichtung der zukünftigen Entwicklung der Gemeinde. «Es ist ein Geben und Nehmen», war ein Merksatz von Muri. Dies dürfte sich vor allem bei den Themen «Zentrumsentwicklung» sowie «Freizeit und Erholung» zeigen, geht es dabei doch um die sogenannte «Innenentwicklung». Das heisst, dass anstelle von neuen Bauzonen die bestehenden optimiert und im Sinne der Leitsätze angepasst werden sollen.

Übergeordnetes Gesetz als Vorgabe

So soll sich zum Beispiel die Hauptstrasse von der Kirche bis zum See zu «einem schönen und lebenswerten Raum» wandeln. Im Zusammenhang mit diesem Vorhaben kam aus dem Publikum die Frage, warum die schon lange angedachte Umfahrungsstrasse des Dorfes nirgends erwähnt sei. Für den Gemeindepräsidenten ist dieses Vorhaben insofern schwierig, weil nicht die Gemeinde, sondern der Kanton zuständig ist. Ähnlich verhält es sich mit der generellen Einführung von Tempo 50 bis nach Oberägeri. Josef Ribary sagte:

«Wir stehen mit dieser Forderung beim zuständigen Departement in Verhandlung.»

Die übergeordnete Gesetzgebung mit den entsprechenden Verordnungen verunmöglichen auch bei anderen Vorhaben eine Realisierung. So zum Beispiel eine Verbindung dem See entlang vom Birkenwäldli zum Strandbad, weil es sich um ein Naturschutzgebiet handelt. Der See nimmt im RES einen wichtigen Platz ein, nicht zuletzt als Bindeglied zur Gemeinde Oberägeri, mit der man auch in Zukunft eng zusammenarbeiten will. Davon zeugt die neue Seepromenade mit Stegabschnitten als Verbindung für Fussgänger und ein Schrägaufzug vom Theresiaheim zum Adelheid. Diese Neuerung soll den direkten Zugang von den Hanglagen zum ÖV und zum See ermöglichen. Ein weiteres Vorhaben im Zusammenhang mit Wasser ist die Aufwertung der Lorze und des Hüribachs. Hier sollen nicht nur die Zugänge für Fussgänger erleichtert, sondern gleichzeitig das Landschaftsbild aufgewertet werden. Der Hinweis des Gemeindepräsidenten, wonach man bei betroffenen Grundbesitzern auf wenige Gegenliebe stosse, macht deutlich, dass Gutgemeintes nicht immer gut ankommt.

Ausnützungsziffer erlaubt Verdichtung

Der gegenseitige Goodwill dürfte auch bei der Realisierung der Entwürfe, wie sie der neue Zonenplan und die Bauordnung stipulieren, gefragt sein. In diesem Zusammenhang sage Marcel Muri:

«Wir wollen das historische Erbe erhalten, es aber gleichzeitig den heutigen Bedürfnissen anpassen.»

Für die Eigentümer besteht heute insofern Klarheit, als die Einwohnergemeinde Unterägeri als erste im Kanton Zug die neuen Ausnützungsziffern publiziert. Die zum Teil erhöhte Ausnützungsziffer erlaubt eine Verdichtung, was unter anderem auch dem preisgünstigen Wohnungsbau zugutekommen soll, so das Anliegen der Gemeinde. Preisgünstige Wohnungen sind laut dem Planer wichtig für eine gute Durchmischung der Bevölkerung mit allen Altersgruppen. In jüngster Zeit zeigt sich laut der Broschüre hier «eine deutliche Abnahme der Anteile Familien mit Kindern». Auch bei den Beschäftigtenzahlen liegt Unterägeri trotz Zunahme unter dem schweizerischen Durchschnitt.

Nach der anderthalbstündigen Veranstaltung ermunterte der Gemeindepräsident die Anwesenden, sich auf der Internetplattform weiter zu informieren und mitzuwirken. Danach lud er alle zu einem abschliessenden Apéro ein.



Infos unter: www.mitwirken-unterägeri.ch