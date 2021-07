Bodum verlegt Hauptsitz nach Baar

Unternehmen Weil der Kanton Zug unternehmerfreundlicher sei: Bodum will nach Baar statt nach Meggen Erst sollte der Firmensitz des Geschirr- und Küchenutensilienherstellers Bodum von Triengen nach Luzern verlegt werden, dann von Triengen nach Meggen, nun wird es höchstwahrscheinlich Baar. In Meggen wird Bodum trotzdem einen Outlet-Store anbieten. Hugo Bischof, Christopher Gilb 12.07.2021, 15.45 Uhr

Kaffeebereiter von Bodum an einer Ausstellung. Archivbild: Jacopo Raule/Getty (14. April 2011)

Die Bodum AG ist eine international tätige Herstellerin von Geschirr und Küchenutensilien, bekannt unter anderem für ihre unverwechselbaren Tee- und Kaffeekannen. Der Firmensitz des 1944 in Kopenhagen gegründeten Familienunternehmens befindet sich seit 1978 in Triengen im Kanton Luzern. Bodum wollte diesen allerdings nach Meggen, ebenfalls im Kanton Luzern, verlegen, wo auch Unternehmenschef Jørgen Bodum seinen privaten Wohnsitz hat. Entsprechende Pläne waren Anfang 2020 bekanntgeworden.

Der Neubau, ein rundes Glasgebäude mit einem Anbau, sollte auf dem Areal des früheren Restaurants Lerche an der Lerchenbühlstrasse am südwestlichen Dorfeingang der Gemeinde am Vierwaldstättersee entstehen. Die Bodum Land Meggen II AG hatte das Grundstück von der Lerchenbühl AG, Meggen, erworben. Bereits Ende 2020 hätte der Umzug erfolgen sollen.

Baukran in Meggen wurde entfernt

Nun hat sich das Bauvorhaben verzögert. Die Bauarbeiten in Meggen sind nämlich nicht wie vorgesehen gestartet. Der Baukran, der während einiger Zeit auf dem Areal stand, wurde vor kurzem wieder abgezogen. Einzig die Abschrankung wurde aus Sicherheitsgründen stehen gelassen. Rechtsanwalt Reto Marbacher, der Vertreter der Bodum Land Meggen II AG, sagt dazu auf Anfrage: «Die Bodum Land Meggen II AG als Eigentümerin der Parzelle in Meggen hat den Rückbau des Restaurants Lerche gemäss Bewilligung vollziehen lassen.» Weil über den geplanten Neubau jedoch noch keine Vereinbarung mit einem Bauunternehmen bestehe, sei der Kran vorerst entfernt worden.

Wann die Bauarbeiten aufgenommen werden, steht gemäss Marbacher noch nicht fest. Auch ob der Neubau genauso wie ursprünglich geplant realisiert wird, ist offen. Marbacher: «Es ist denkbar, dass es noch Änderungen gibt und dass es dafür zusätzliche Bewilligungen braucht.» Derzeit sei im Neubau die Erstellung von Wohnungen in Kombination mit einem Bodum Outlet Store und einem Bodum Café/Bistro vorgesehen: «Die Planung verläuft in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde Meggen.»

Geeignetes Grundstück in Baar gefunden

Bodum wird in Meggen also künftig zumindest mit einem Outlet-Store und einem Café/Bistro vertreten sein. Ein Umzug des Bodum-Firmensitzes nach Meggen ist damit aber wohl definitiv vom Tisch. Reto Marbacher sagt dazu:

«Ein Unternehmen wie Bodum fällt dynamische Entscheidungen.»

Umzugspläne bestehen jedoch weiterhin, nur jetzt in eine andere Richtung. Marbacher: «Den Sitz wird das Unternehmen Bodum aller Voraussicht nach in den Kanton Zug nach Baar verlegen.» Ein dafür geeignetes Grundstück habe man gefunden. Wo sich dieses genau befindet, teilt das Unternehmen nicht mit. Baar ist bekannt als eine der steuergünstigsten Gemeinden der Schweiz, hat dieser Aspekt bei dem Entscheid eine Rolle gespielt? Marbacher verneint: Steuerlich sei Meggen mindestens gleich attraktiv wie Baar oder sogar noch attraktiver. Aber Marbacher sagt auch:

«Das Unternehmen Bodum nimmt den Kanton Zug aber als unternehmerfreundlicher wahr.»

Rund 22 Arbeitsplätze bietet Bodum derzeit in Triengen an. Alle Angestellten, die möchten, könnten dann auch in Baar tätig sein, erklärt der Anwalt.

Definitiv keinen Umzug nach Luzern

Zuerst wollte die Bodum AG ihren Firmensitz noch nach Luzern an die Obergrundstrasse verlegen. Sie erwarb dort zwei alte Stadtvillen. Weil sie ihre Neubaupläne dort aber nicht realisieren konnte, verkaufte sie die beiden Grundstücke an das Architektur- und Immobilienbüro Romano & Christen.

Ursprünglich wollte Bodum seinen Firmensitz an die Obergrundstrasse in Luzern verlegen. Doch die beiden dafür erworbenen Villen hat das Unternehmen inzwischen verkauft.

Bild: Roger Grütter (11. Mai 2020)

Im Zusammenhang mit dem jetzigen Bauunterbruch in Meggen kursierten auch Gerüchte, dass Bodum nun doch wieder an die Obergrundstrasse in Luzern ziehen will. «Das ist definitiv nicht der Fall», sagt dazu Reto Marbacher.