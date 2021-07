Unwetter Am Nachmittag kommt das Unwetter zurück – gebietsweise Starkregen und Hagel möglich Zwar gab es am Donnerstag einen wunderschönen Sommertag, wie er im Buche steht. Doch es ziehen bereits die nächsten Unwetter auf. Es ist mit Hagel, Sturmböen und Starkregen zu rechnen. 30.07.2021, 08.36 Uhr

Da braut sich was zusammen: Gebietsweise kann es wieder zu grosskörnigem Hagel kommen. Leserbild: Jürg Schmid (Kerns, 26. Juli 2021)

Nach dem namenlosen Zwischenhoch vom Donnerstag, nimmt gemäss Meteonews ab Freitag Tief Ferdinand die Zügel in die Hand: Zu erwarten seien einmal mehr beachtliche Regenmengen. Im Vorfeld von Tief Ferdinand fliesse am Freitag erneut zunehmend feuchte und instabil geschichtete Luft in die Schweiz. Nach einem recht sonnigen Vormittag nehmen die Wolken am Nachmittag zu.

Im Laufe des Nachmittags kommt es gemäss der Wetterexperten gebietsweise wieder zu heftigen Gewittern – inklusive Starkregen, örtlichem Hagel, vielen Blitzen und kräftigen Windböen. Besonders im Grossraum Zürich werden heftige Unwetter erwartet:

In der Nacht auf Samstag soll sich das Wetter zögerlich beruhigen und die Gewitteraktivität nachlassen. Es werden tagsüber weitere Schauer erwartet. Diese fallen jedoch nicht mehr so verbreitet und intensiv aus wie am Freitag.

Am Samstagabend erreicht bereits die nächste Störung die Schweiz und es kommt aus Südwesten verbreitet Regen auf. Bis mindestens Sonntagnachmittag regnet es immer wieder, teilweise auch durch Gewitter verstärkt. Gebietsweise kommt es zu grossen Regenmengen. Am meisten Regen fällt voraussichtlich auf der Alpensüdseite, in Teilen des Kantons Graubünden sowie in den Bergen der Zentral- und Ostschweiz. Weil es in den vergangenen Wochen immer wieder stark geregnet hat, sind die Böden teilweise übersättigt. Es muss lokal mit Überschwemmungen, Murgängen und Erdrutschen gerechnet werden. (stg)