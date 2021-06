Unwetter in Luzern und Zug: Hagel, Gewitter und Überschwemmungen

Wetter 115 Meldungen in Luzern, 220 in Zug: Heftiger Hagelsturm sorgt für überschwemmte Strassen, umgestürzte Bäume und unterbrochene Bahnstrecken Am Montagabend ist ein heftiges Gewitter über Luzern und Zug gezogen – und hat die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Stefanie Geske, René Meier Aktualisiert 21.06.2021, 22.35 Uhr

Ein heftiges Gewitter mit Hagel ist am Montagabend über unsere Region gezogen.

In Luzern standen fast 300 Feuerwehrleute im Einsatz. Betroffen waren vor allem Gemeinden im Rontal, im Raum Rothenburg/Emmenbrücke und im Entlebuch. Zwischen 18.05 Uhr und 19.37 Uhr gingen insgesamt 115 Ereignismeldungen wegen Unwetterschäden ein. Nebst umgestürzten Bäumen betrafen die Meldungen unter anderem auch überschwemmte Strassenabschnitte wie Unterführungen, aber auch Wassermassen, die in Keller flossen. Das teilt die Luzerner Polizei am späteren Abend mit.

Das Unwetter mit Hagelschauern überzog weite Teile des Kantons Luzern. Am stärksten betroffen waren die Gemeinden Root, Meierskappel, Ebikon, Dierikon, Emmen und Buchrain. Aus dem nördlichen Kantonsteil gab es keine Meldungen. Total waren 14 Feuerwehrkorps mit fast 300 Personen an über 130 Ereignisorten im Einsatz. Hier eine kleine Auswahl.

In Emmenbrücke waren die Strassen teils überflutet:

Ein Baum fällt an die Studhaldenstrasse in Luzern:

Wasserfall auf einer Treppe in Gisikon:

In Eschenbach hat ein Pferd das Unwetter für ein Bad genutzt:

Auch in Buchrain hagelte es:

In Rothenburg hat es vor allem stark gehagelt:

Im Kanton Zug sind bei der Einsatzleitzentrale der Polizei zwischen 19 Uhr und 22.30 Uhr 220 Meldungen zu Gebäuden, Keller, Strassen, Tiefgaragen eingegangen, die unter Wasser stehen. Besonders betroffen sind die Gemeinden Risch, Hünenberg, Cham, Zug, Baar und Neuheim. Dort stehen die Feuerwehren im Dauereinsatz.

Durch das Unwetter kam es am Montagabend während mehreren Stunden zu Verspätungen, Zugsausfällen und Umleitungen. Nach wie vor beeinträchtigt ist der Zugverkehr rund um Rotkreuz. Wegen des heftigen Gewitters steht der Bahnhof unter Wasser.

Der Bahnverkehr ist teilweise eingestellt. Zwischen Rotkreuz und Cham sowie zwischen Rotkreuz und Immensee verkehren Ersatzbusse. Wie es um die aktuelle Betriebslage steht, erfahren Sie direkt bei der SBB unter www.sbb.ch/166.

Impressionen des Unwetters:

Zug Leserreporter So haben Sie den Bahnhof Zug sicher noch nie gesehen: Alles ist voller Hagel. Leserbild In der Eingangshalle des Bahnhofs Zug gab es eine Menge Hagel. Bild: Andreas Fässler Eiszeit im Bahnhof Zug – und Hagel mitten im Sommer am längsten Tag des Jahres. Bild: Andreas Fässler Hagel-Schaufeln im Bahnhof Zug. Bild: Andreas Fässler Der Hagel hat es bis ins Innere des Bahnhofs Zug geschafft. Bild: Andreas Fässler Auch vor den Liften im Bahnhof Zug haben die weissen Körner keinen Halt gemacht. Bild: Andreas Fässler Und vor dem Bahnhof in Zug warten die Pendler auf die Bahnersatzbusse. Leserbild Die Chamerstrasse in Zug ist abgesperrt. Bild: Christian Peter Meier (Zug, 21. Juni 2021) Hagel in Doppleschwand. Es kam so viel, dass man ihn mit der Schneeschaufel von der Strasse entfernen musste. Leserbild: Pia Haas Doppleschwand Leserbild: Pia Haas Dierikon Leserbild Dierikon Leserbild Gisikon Leserbild Im Luzerner Hirtenhofquartier sind Bäume umgestürzt. Leserreporter: PilatusToday Im Luzerner Hirtenhofquartier sind Bäume umgestürzt. Leserreporter PilatusToday Im Luzerner Hirtenhofquartier sind Bäume umgestürzt. Leserreporter PilatusToday Ein zerstörtes Feld bei Rotkreuz Leserreporter Autobahneinfahrt bei Rotkreuz Leserreporter Weisse Felder bei Root Leserreporter Generalguisan-Strasse-Zug Bild: Marco Morosoli Bild: Livia Fischer Zug Bild: Andreas Fässler Für diesen Pool in Rotkreuz kam jede Hilfe zu spät. Bild: Thomas Geske (Rotkreuz, 21. Juni 2021) Hagelkörner in Meggen. Leserbild: Margrith Imhof-Röthlin (Meggen, 21. Juni 2021) St. Niklausen Leserreporterin Marianne Schmid

Sogar das Innere des Bahnhofs Zug war am frühen Montagabend weiss. Es waren eindrückliche Szenen: Die Bahnhofshalle Zug war mit Hagel geflutet.

Sämtliche Geschäfte im Bahnhof schöpfen Wasser aus dem Inneren und die Menschen wischen die Hagelhaufen von den Eingängen. Diese haben sich überall haufenweise gesammelt.

Im Bahnhof Zug kam es zu Überschwemmungen:

Auch bei der Bossard-Arena kam es zu Hochwasser:

Und im Freiruum hat es einen Wasserschaden gegeben:

In Zug blieben sogar Autos im Hagel stecken:

Ein Velofahrer kämpft sich auf der General-Guisan-Strasse in Zug durch die knietiefen Wassermassen:

Die Leihgasse in Baar gleicht einem Fluss:

Auch das Parking Herti in Zug steht unter Wasser:

Das Wasser unter der Brücke der ehemaligen Bahnlinie von Zug nach Affoltern am Albis: Innerhalb von knapp zehn Minuten füllt sich die Grundwasserwanne knietief:

Auf dem Kolinplatz in Zug fliesst das Wasser nur noch die Strasse herab:

Hagel vom Wochenende richtet Schäden in Millionenhöhe an

Übers Wochenende gab es in weiten Teilen der Schweiz heftige Gewitter. Die Witterung brachte auch Hagel. Wie die Versicherung Axa schreibt, sind die besonders betroffenen Regionen Malters/Kriens, Thun und Fribourg. Die Axa rechnet mit rund 3700 Schadensmeldungen und einer Schadensumme von rund 11 Millionen Franken. Um die Fälle abzuarbeiten, hat die Axa gar eine Task Force eingerichtet.

Bis zu golfballgrosse Hagelkörner haben Scheiben von Fahrzeugen durchschlagen und enormen Blechschaden angerichtet. Das Gros der Schäden gab es bei Autos, vereinzelt verursachten die Gewitter auch Sachschäden an Gebäuden und Hausrat.