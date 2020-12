Jubiläum So veränderte der Seelisbergtunnel das Leben in Uri und Nidwalden Mit der Eröffnung des Seelisbergtunnels am 12. Dezember 1980 rückten Uri und Nidwalden näher zusammen. Doch die Verkehrsverbindung hat bis heute Schattenseiten. Eine kritische Würdigung. Christian Tschümperlin Aktualisiert 12.12.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Noch immer hupen viele Urner voller Stolz, wenn sie im Seelisbergtunnel das Kantonswappen passieren. Es ist eine bauliche Meisterleistung, die sich heute Samstag, 12. Dezember 2020, jährt: Vor 40 Jahren veränderte die Eröffnung des Tunnels zwischen Seedorf und Beckenried das Leben der Urner und Nidwaldner nachhaltig.

Damals, im September 1980, wurde der Gotthardtunnel feierlich eingeweiht. Mit der Fertigstellung des Seelisbergtunnels im darauffolgenden Dezember war die neue Nationalstrasse, die den Norden mit dem Süden verbindet, vollendet. Für viele Menschen ging ein jahrzehntelanger, wenn nicht jahrhundertelanger Wunsch in Erfüllung.

Am 12.12. um 12.12 Uhr war es so weit: Bundesrat Hans Hürlimann durchschnitt symbolisch zusammen mit dem Urner Baudirektor Josef Brücker und dessen Nidwaldner Amtskollegen Bruno Leuthold die zwei Bänder und gab damit den Weg zwischen Flüelen und Beckenried frei. «Dies geschah unter Applaus der über 700 Gäste und es begann ein allgemeines verbrüderndes Händeschütteln», wie das Nidwaldner Volksblatt am 16. Dezember zu berichten wusste.

Der Velotag im Vorfeld der Eröffnungsfeier des Seelisbergtunnels war ein Volksfest. Bild: Staatsarchiv Nidwalden

Mehr noch als die offizielle Eröffnungsfeier wurden die Wochenenden vom 13. und 14. beziehungsweise 27. und 28. September 1980 für Jung und Alt zu einem unvergesslichen Erlebnis. Hunderte, ja Tausende benutzten die einmalige Gelegenheit, Viadukt und Tunnel mit dem Velo zu erkunden. Die Autobahn galt als Tor zu Welt, man erhoffte sich einen touristischen Aufschwung. Doch die neue Verbindung sollte auch zwiespältige Gefühle erwecken.

Stau im Dorf – So sah das Leben vor der Nationalstrasse aus

Heute, vierzig Jahre nach der Eröffnung der beiden Tunnels, sind die Verbindungen nach Norden und Süden eine täglich gelebte Normalität. Doch wie sah das Leben in Nidwalden und Uri vor der Eröffnung der Nord-Süd-Transversale aus?

Der Gotthardpass, das Tor zum Süden, verbindet Uri mit dem Tessin, doch im Winter war die Überquerung für den Autoverkehr unmöglich, wie Carla Arnold für das Staatsarchiv Uri recherchiert hat. Trotz neu angeschaffter Schneefräsen zu Beginn der 1950er-Jahre gelang es nicht, den Gotthardpass an Ostern zu öffnen. Meist konnte er frühestens Mitte Mai für den Verkehr freigegeben werden. Doch das Tessin war auch in den Wintermonaten nicht unerreichbar für die Automobilisten.

Seit 1924 betrieben die SBB einen Autoverlad, in der Regel zwischen Göschenen und Airolo. Tausende nutzten in den Fünfziger- und Sechzigerjahren dieses Angebot, vor allem an den Oster- und Pfingstwochenenden. Wie heutzutage bei anderen Autoverladestationen betrugen die Wartezeiten allerdings oft mehrere Stunden. Ja, man kann sich kaum mehr vorstellen, wie es war, als sich Tausende von Fahrzeugen durch die engen Urner Dörfer zwängten, die Strasse in den Süden vom Oktober bis Ende Mai geschlossen war und eine Autofahrt nach Stans via Axenstrasse und Luzern fast einer Tagesreise gleichkam.

Grosse Erwartungen der Autobahn-Pionier-Generation

Für Nidwalden lassen sich die Probleme der Verkehrsinfrastruktur in den 1950er-Jahren am Beispiel der Aschereggbrücke aufzeigen, wie Karin Schleifer für das Staatsarchiv Nidwalden in einer Broschüre zur Eröffnung von Lehnenviadukt und Seelisbergtunnel recherchierte. Diese war eine aus dem Jahr 1914 stammende Drehbrücke, die jedes Mal geöffnet werden musste, wenn ein Kursschiff die Seeenge zum Alpnachersee passieren wollte. Die Folge solcher Verkehrsunterbrüche waren kilometerlange Rückstaus in den Dörfern Hergiswil, Stans und Stansstad. Überhaupt litten viele Dörfer ab den 1950er-Jahren immer stärker unter dem Durchgangsverkehr der Ausflügler nach Engelberg.

Die Drehbrücke am Acheregg ist das Sinnbild für die hoffnungslos veraltete Verkehrsinfrastruktur Nidwaldens nach dem Zweiten Weltkrieg. Bild: Staatsarchiv Nidwalden

Bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts gehörte der Strassenbau vor allem in die Zuständigkeit der Gemeinden und Kantone. Nach der ständigen Verkehrszunahme änderte sich dies 1960 mit einem neuen Artikel in der Bundesverfassung. Künftig übernahm der Bund die Federführung für den Bau der Nationalstrassen. Im Urner Reusstal versprach man sich vom Bau der Autobahn nicht nur wirtschaftliche Vorteile, sondern vor allem auch eine Entlastung der Dörfer, die wegen des Durchgangsverkehrs stark litten.

Die Tunnelbohrmaschine «Big John» verrichtete im Seelisbergtunnel wertvolle Arbeit. Bild: Staatsarchiv Uri

Nidwalden war nicht nur bezüglich seiner Verkehrsanbindungen strukturschwach. Es gab auch zu wenig Arbeitsplätze und das Volkseinkommen war im gesamtschweizerischen Vergleich tief. Besonders der Nidwaldner Baudirektor Remigi Joller, einer der Initianten der Elektrizitätswerke Nidwalden, wurde nicht müde zu betonen, wie wichtig eine bessere Verkehrserschliessung für die wirtschaftliche Entwicklung Nidwaldens sei. Die Seegemeinden erhofften sich einen zusätzlichen Schub für den Tourismus. Vielleicht würde die Autobahn in Zukunft wieder mehr Gäste für einen längeren Aufenthalt in die malerisch gelegenen Seehotels bringen?

Plakat in Uri nach der Eröffnung des Seelisbergtunnels wirbt mit dem Skigebiet Klewenalp. Bild: Staatsarchiv Uri

Der Seelisbergtunnel: Heilsbringer mit Schattenseiten

Der Kontrast könnte nicht grösser sein: Mitte der 1960er-Jahre warben Hoteliers und Wohnungsinserenten mit «Blick auf die Autobahn». 1980 hingegen beklagten Beckenrieder Schülerinnen und Schüler an der Eröffnung von Lehnviadukt und Seelisbergtunnel in Aufsätzen einhellig den Lärm und den Gestank. Dabei nahmen die Sechstklässler kein Blatt vor den Mund, wie Auszüge zeigen:

«Am 12. Dezember um 12.12 Uhr eröffnet der Bundesrat die gar nicht schöne Autobahn. Das Surren der Autos geht los. Wenn wir Leute von den Höfen am Fenster sitzen, sehen wir nur noch die verdammte Strasse.»

Emissionen wurden vermehrt zum Thema, während die Erwartungen des Tourismus weitgehend enttäuscht wurden. Dafür kam es zu einem rasanten Siedlungswachstum. Statt mehr Touristen kamen dank der neuen, guten Verkehrsanbindung mehr Zuzüger nach Nidwalden. Die Politik gab in den 1970er-Jahren Gegensteuer mit Zonenplänen und Lärmschutzbauten. Doch bis heute gibt es Autobahnanwohner, gerade in Beckenried, die noch immer voller Gram sind.

Seelisbergtunnel brachte Wohlstand – aber anders als erwartet

Dies erlebte der Fotograf Jean-Pierre Grüter, der 2009 im Buch Wohnort Autobahn Menschen porträtierte, die in unmittelbarer Nähe der Autobahn A2 leben. Einer der angefragten Interviewpartner mochte sich gar nicht erst äussern. Seine Absage begründete er damit, dass er mit der Autobahn nichts zu tun haben wolle. Der Seelisbergtunnel brachte Nidwalden den erhofften Wohlstand – aber anders als erwartet.

Ein neuer Hotelboom blieb aus und auch die Zahl der Arbeitsplätze blieb überschaubar. Dafür kamen Menschen, um zu bleiben, schreibt Karin Schleifer vom Staatsarchiv Nidwalden. Und ihre Amtskollegin Carla Arnold aus Uri kommt zum Schluss: «Vierzig Jahre nach der Eröffnung der beiden Tunnels sind uns die bequemen und schnellen Verbindungen ins Tessin und nach Nidwalden zur Selbstverständlichkeit geworden.»