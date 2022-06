1. August 2022 Swissness total auf dem Rütli: Erstmals steigen auch die Bösen in die Hosen Novum auf der Rütliwiese: Die Wiege der Schweiz wird in diesem Jahr erstmals zur Schwinger-Arena. An der 1.-August-Feier 2022 steht das Schwingen und der friedvolle Dialog im Mittelpunkt. Stefanie Geske Jetzt kommentieren 01.06.2022, 14.37 Uhr

In diesem Jahr werden auf der Rütliwiese nicht nur Fahnen geschwungen. Erstmals in der Geschichte der Rütliwiese steigen auch die Bösen in ihre Schwingerhosen: Der Eidgenössische Schwingerverband (ESV) ist nämlich in diesem Jahr Ehrengast an der 1.-August-Feier. Grund für die Schwinger-Zusammenarbeit ist das 125-Jahr-Jubiläum des ESV, welches aufgrund von Corona von 2020 auf 2022 verschoben werden musste.

Die Schwinger werden auf der Rütliwiese nicht nur mit Muskelkraft und Technik überzeugen – sie werden auch Reden schwingen: So erwartet die Festbesucher in diesem Jahr erstmals ein Schwinger-Talk – und es wird auch eine Schwinger-Hymne gesungen.

Organisiert wird die 1.-August-Feier wie jedes Jahr von der Schweizerischen Gemeinnützigen Gesellschaft (SGG). Durch die Feier führt Moderatorin Maria Victoria Haas. Das Motto in diesem Jahr lautet «Der friedvolle Kampf» und bezieht sich gemäss SGG nicht nur auf den Inhalt der Reden, sondern auch aufs Schwingen.

Fahnenschwinger an der 1.-August-Feier auf dem Rütli. Archivbild: Pius Amrein (Rütli, 1. August 2021)

2000 Festbesucher treten in den Dialog

Bereits im Vorfeld der Feier wartet eine weitere Premiere auf die Festbesucher. «In einem kurzen Dialogteil werden alle 2000 Rütli-Gäste zum Miteinander-Diskutieren aufgefordert. Das wird sehr spannend», erzählt Niederberger.

«Lasst uns reden», heisst der 25-minütige Programmteil der 1.-August-Feier. Wie genau das funktionieren soll mit so vielen Menschen, wird gemäss Niederberger derzeit im Detail geplant. Aber, so rief die SGG in Covid-Zeiten auf:

«Die Schweiz muss wieder lernen, miteinander zu reden.»

Und genau das soll in diesem Jahr auf der Rütliwiese praktiziert werden. Zuerst würden ein paar Fragen an die Gäste gestellt, die sie mit Handheben beantworten. Diese Übung soll gemäss Niederberger aufzeigen, dass die Menschen je nach Thema Teil einer Mehrheit oder einer Minderheit sind. In einem zweiten Schritt würden die Gäste dann mit den Personen unmittelbar neben ihnen über drei Themen diskutieren. «Sie erhalten dafür ein paar sehr einfache Regeln, um auch über kontroverse Fragen konstruktiv austauschen zu können.»

Das Programm in der Übersicht Los geht es ab 9.30 Uhr mit dem Alphorn-Trio Robi Imlig , welches die traditionelle Schifffahrt von Brunnen zum Rütli musikalisch begleiten wird.

, welches die traditionelle Schifffahrt von Brunnen zum Rütli musikalisch begleiten wird. Ab 11.00 Uhr besteht die Möglichkeit zum Mittagessen im Rütlihaus.

12.30 bis 12.55 Uhr: Dialog-Premiere «Lasst uns reden»

Die Bundesfeier dauert von 13 bis 14.30 Uhr:

- Begrüssung durch Nicola Forster, Präsident der SGG

- Schwinger-Hymne und Schwinger-Demonstration

- Schwinger-Talk mit Markus Lauener, Obmann Eidgenössischer Schwingerverband und einem ehemaligen Schwingerkönig (Name derzeit noch nicht bekannt)

- Kurzansprache von Marco Solari, Präsident Filmfestival Locarno

- Kurzansprache von Nora Wilhelm, Collaboratio Helvetica

- Alphornistin Lisa Stoll

- Jodlerin Yvonne Apiyo Brändle-Amolo

- Musikgesellschaft Brunnen

- Fähndlerclub Wäggis

- Gemeinsames Singen der Schweizer Nationalhymne

Allgemeine Informationen zur Feier Anmeldung : Erfolgt über die Website event.ruetli.ch

: Erfolgt über die Website event.ruetli.ch Anreise: Am 1. August laufen die Kursschiffe das Rütli während der Feier nicht an. Das Pendelschiff ab Brunnen oder die Fusswege ab Seelisberg führen die Gäste zum Rütli (bezeichneter Fussweg).

Am 1. August laufen die Kursschiffe das Rütli während der Feier nicht an. Das Pendelschiff ab Brunnen oder die Fusswege ab Seelisberg führen die Gäste zum Rütli (bezeichneter Fussweg). Pendelschiff Brunnen-Rütli-Brunnen :

- Dauer der Überfahrt: rund 10 Min.

- Abfahrt in Brunnen: 9.05–12.05 Uhr: alle 30 Min.

- Rückfahrt vom Rütli: ab 14.55 mehrere Schiffe nach der Feier

: - Dauer der Überfahrt: rund 10 Min. - Abfahrt in Brunnen: 9.05–12.05 Uhr: alle 30 Min. - Rückfahrt vom Rütli: ab 14.55 mehrere Schiffe nach der Feier Sicherheitskontrolle : Für die Personen- und Gepäckkontrolle sollte ausreichend Zeit eingeplant werden.

: Für die Personen- und Gepäckkontrolle sollte ausreichend Zeit eingeplant werden. Verpflegung : Pächter Mike McCardell bewirtet die Gäste im Rütlihaus

: Pächter Mike McCardell bewirtet die Gäste im Rütlihaus Kinderhütedienst : Auf der Rütliwiese bietet das Rote Kreuz Uri von 11 bis 14.30 Uhr einen Kinderhütedienst in der Oberen Scheune an.

: Auf der Rütliwiese bietet das Rote Kreuz Uri von 11 bis 14.30 Uhr einen Kinderhütedienst in der Oberen Scheune an. Sitzgelegenheiten: Die Anzahl der Sitzplätze an den Tischen ist beschränkt.

