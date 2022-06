1.-August-Feier: Bündner Region ist in Altdorf zu Gast

1.-August-Feier Capuns und Jagdhornbläser in Altdorf: Mit Bündner Flair den 1. August feiern Nach zweifachem Ausfallen der Feier heisst die diesjährige Gastregion Engadin Samnaun Val Müstair. Wieder gibt es ein vielfältiges Programm zu entdecken. 26.06.2022, 12.07 Uhr

Alljährlich lädt die Gemeinde Altdorf einen Gastort oder eine Gastregion ein, um zusammen den Nationalfeiertag zu feiern. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause kann das Fest heuer wieder stattfinden. In diesem Jahr wird die Region Engadin Samnaun Val Müstair die Feier mit ihrer Vielfalt bereichern, wie die Gemeinde Altdorf in einer Mitteilung schreibt.

2019, an der letzten 1.-August-Feier, war die Region Bellinzona zu Gast in Altdorf. Bild: PD

Die 1.-August-Feier startet um 11 Uhr auf der Bühne vor dem Rathaus. Lokalmatador und Snowboard-Olympiasieger Nevin Galmarini wird die Grussbotschaft zum Nationalfeiertag überbringen.

Digital in die Destinationen eintauchen

So lässt sich an der Feier die Vielfältigkeit der Region Engadin Samnaun Val Müstair erleben, indem man sich mit der rätoromanischen Sprache vertraut macht oder dank «Virtual Reality» (VR) digital in die Destination eintaucht. Abenteuerlustige kommen bei einer rasanten Schlittenfahrt mit «Schellen-Ursli» voll auf ihre Kosten. Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher Stände mit heimischen Produkten und Handwerk, Konzerte von lokalen Musikern, ein Wettbewerb, Geschicklichkeitsspiele und vieles mehr. «Tauchen Sie ein und lassen Sie sich für Ihre nächsten Ferien inspirieren», schreibt die Gemeinde in der Mitteilung.

Im Festzelt auf dem Winkelplatz werden feine Produkte aus der Ferienregion präsentiert. Das Angebot reicht von Salsiz über Gerstensuppe bis zu Capuns und Pizzokels. Am Nachmittag spielen auf den Musikbühnen diverse Formationen aus der Region Engadin Samnaun Val Müstair. Darunter die Jadghornbläser Zernez, die Alphorngruppe Ils Infernals Val Müstair, Rebels, PBL und Chapella Tasna.

Zwischen 10 Uhr und 17 Uhr findet im Altdorfer Dorfzentrum wiederum der Waren- und Spezialitätenmarkt statt. Auch andere Angebote wie der Risottoplausch, das Bogenschiessen, das Kinderkarussell auf dem Unterlehn und vieles mehr dürfen nicht fehlen.

Mit Stempeldruck zu kreativen Bildern

Auch kreative Entdecker kommen auf ihre Kosten. Die Kantonsbibliothek Uri bietet im Zeughaus auf dem Lehnplatz 2 Workshops zwischen 10 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr an. Altes oder nicht mehr gebrauchtes Papier kann kreativ bedruckt werden. An diesen Workshops steht Bastelmaterial zur Verfügung, um selber Stempel herzustellen und ausrangiertes Buchpapier zu bedrucken. Zusätzlich steht für alle Altersgruppen eine kleine «Auszeit-Leseecke» bereit. (pd/RIN)