1.-Mai-Feier Am 1. Mai wird heuer in Altdorf gebruncht Weil der 1. Mai auf einen Sonntag fällt, wird die diesjährige 1.-Mai-Feier auf dem Unterlehn als Brunch durchgeführt. Trotzdem kommt das Politische nicht zu kurz. 21.04.2022, 05.00 Uhr

Die Urner 1.-Mai-Feier von 2019 ging im Zeughaus in Altdorf über die Bühne. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 1. Mai 2019)

Einer langjährigen Tradition folgend, findet am 1. Mai im Kanton Uri eine 1.-Mai-Feier statt. Coronabedingt konnten die Feiern 2020 und 2021 nicht durchgeführt werden. Dieses Jahr ist in Altdorf wieder so weit.

Moderiert wird der Anlass, der um 10 Uhr bei schönem Wetter auf dem Unterlehn vor dem Zeughaus in Altdorf stattfindet, von Juso-Landrätin Chiara Gisler. Nach dem Grusswort von SP-Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti wird Landratspräsidentin Sylvia Läubli Ziegler (SP) das Hauptreferat zum Thema «Freiheit, Frieden und Solidarität» halten, wie das Organisationskomitee in ihrer Mitteilung schreibt. Vor dem Hintergrund des immer noch andauernden Krieges in der Ukraine sei das hochaktuelle Thema. Ebenfalls als Redner auftreten wird der Altdorfer Gemeinderat Sebastian Züst (SP).

Catering der Urner Bäuerinnen

Wie es sich für einen Brunch gehört, wird auch für das leibliche Wohl gesorgt. Die Urner Bäuerinnen werden die Teilnehmenden mit diversen Leckereien verwöhnen. Organisiert wird der Anlass von einem OK bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Gewerkschaften Syna Uri, Travail Suisse Uri, SGB Gewerkschaftsbund Uri, Transfair Uri, Unia und der SP/Juso Uri. Der Eintritt ist frei.

Bei zweifelhafter Witterung oder Regen ist das Parterre des Zeughauses Austragungsort. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, am Brunch und den Referaten teilzunehmen, heisst es in der Mitteilung weiter. (pd/RIN)