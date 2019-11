Video 100. Geburtstag der Spirgner Orgel wird mit Konzert gefeiert Die Goll-Orgel in der Pfarrkirche Spiringen wurde zur Feier des 100-jährigen Bestehens restauriert und kräftig gespielt. Franz Imholz

Hochkarätige Interpreten haben die Orgel erneut eingeweiht; von links: Roger und Marlise Ruffieux-Kull (Orgel und Querflöte), Barbara Domedi-Tresch, Mirjam Regli (Moderatorin), Kari Arnold und der Programmverantwortliche Koni Imhof. (Bild: Franz Imholz, Spiringen, 15. November 2019)

Am vergangenen Samstag, 16. November, erlebten gegen 200 Besucher in der Pfarrkirche Spiringen ein exzellentes Konzert. Barbara Domedi-Tresch, Marlise und Roger Ruffieux-Kull sowie Kari Arnold waren die Interpreten eines Volkstümlichen und eines Klassischen Programmteils. Das Publikum gab der Freude mit einem riesigen Applaus Ausdruck.

Dank vieler grosszügiger Beiträge von Gönnern und Spendern konnte im April 2019 eine umfassende Sanierung der in die Jahre gekommenen Goll-Orgel in Angriff genommen werden. Allen, welche die Sanierung der Orgel unterstützten, gebührt ein herzliches Dankeschön. Um in den Genuss des Facettenreichtums dieser wertvollen Orgel zu kommen, organisierte der Kirchenrat Spiringen am Samstagabend, 16. November, ein Orgelkonzert mit namhaften Interpreten.

Orgel wurde für 18000 Franken restauriert

Kirchenratspräsidentin Mirjam Regli begrüsste um 20 Uhr gegen 200 Besucher in der Pfarrkirche Spiringen. Die 1919 erbaute pneumatische Goll-Orgel nannte Mirjam Regli liebevoll «Alte Lady». Zum 100. Geburtstag dieser seltenen Kirchenorgel wurde eine Revision durchgeführt. Dabei wurden unter anderem Arbeiten zur Regulierung der Luftfeuchtigkeit in der Orgel veranlasst. Die Erstellung der Orgel bezifferte sich 1919 auf zirka 18000 Franken. Die Revision 2019 kostete auch diesen Betrag. Zum heutigen Zeitpunkt würde der Bau dieser Orgel rund 500000 Franken in Anspruch nehmen.

Moderatorin Mirjam Regli stellte die Musiker in einem Kurzporträt vor. Alle Interpreten haben einen Bezugspunkt zu Spiringen. Barbara Domedi-Tresch hat anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Kirchenchors Spiringen im Jahr 2018 als Ersatz für den erkrankten Christian Arnold gute Dienste geleistet. Als Schülerin war sie viel im Ratzi unterwegs.

Roger Ruffieux ist in Erstfeld aufgewachsen und lernte am Kollegi Koni Imhof kennen. Aus den ersten Kontakten ist eine langjährige Freundschaft entstanden. In den 70er-Jahren arbeitete er in Spiringen als Aushilfslehrer und begleitete den Kirchenchor an der Orgel. Ein unerfüllter Traum war es für ihn, auf dem Ratzi eine Hausarzt Praxis zu eröffnen.

Klang der Orgel hat den Besuchern imponiert

Kari Arnold ist ein stiller, fleissiger Schächentaler. Auf der Orgel kann es aber auch mal so richtig laut werden. Er kam in Spiringen in den letzten Jahren in den Vorabendgottesdiensten zum Einsatz. Er ist in Spiringen auch als Orgel- und Klavierlehrer tätig.

Koni Imhof war während 41 Jahren Lehrer in Spiringen. In Roger Ruffieux erlebte er einen ausgewiesenen Lehrmeister im Orgel spielen. So kam es, dass er mehrere Jahrzehnte als Organist in der Pfarrkirche Spiringen amtete. Koni Imhof leistete im Hinblick auf dieses Konzert grosse Arbeit. Dank seiner guten Kontakte zu den Interpreten hat er einen wesentlichen Teil zur Gestaltung des musikalischen Programms dieses Orgelkonzertes beigetragen. Der Kirchenrat ist dankbar und schätzt sich glücklich, die Dienste eines kompetenten Fachmannes für das Projekt beanspruchen zu dürfen. Die Verbundenheit zur Orgel ist spürbar und die Freude am Orgelspiel ist ungebrochen.

Laut Aussagen von Besuchern hat das Orgelkonzert gefallen. Das Programm war interessant und abwechslungsreich zusammengestellt. Der Klang der 100-jährigen Goll-Orgel hat imponiert. Die hochkarätigen Interpreten sind mit ihrem Auftritt zufrieden und haben den riesigen Applaus verdient und genossen.