Drei Urner Schwinger holen in Rothenburg einen Kranz

102. Luzerner Kantonales Schwingfest Drei Urner holen in Rothenburg einen Kranz Erich Fankhauser bezwang im Schlussgang Werner Suppiger und gewann das Luzerner Kantonale. Mit Lukas Bissig, Raphael Arnold und Michael Zurfluh zeigten drei Urner eine gute Leistung. David Zurfluh Jetzt kommentieren 30.05.2022, 19.04 Uhr

Die drei stolzen Urner Kranzgewinner vom Wochenende in Rothenburg, von links: Michael Zurfluh (Attinghausen), Lukas Bissig (Attinghausen) und Raphael Arnold (Bürglen) Bild: David Zurfluh (Rothenburg, 28. Mai 2022)

Eine imposante Arena hatte das OK rund um den Präsidenten Bruno Odermatt auf der Chärnsermatte in Rothenburg aufgebaut. Bei perfekten Bedingungen boten die 289 angetretenen Schwinger feinste Schwingerarbeit und wussten die 7500 Schwingerfans zu begeistern.

Souveräner Festsieger mit sechs gewonnenen Gängen wurde Erich Fankhauser. Der Reihe nach konnte er Thomas Kuster, Matthias Jund, Reto Kaufmann, Sven Schurtenberger, Roman Zurfluh und im Schlussgang Werner Suppiger das Sägemehl vom Rücken wischen und sich somit zum zweiten Mal in seiner Karriere zum Festsieger am Luzerner Kantonalen ausrufen lassen. Auf dem zweiten Platz klassierten sich punktgleich Joel Ambühl und Joel Wicki. Letzterer war als klarer Favorit angetreten, musste aber bereits im ersten Gang mit Mike Müllestein die Punkte teilen. Werner Suppiger fiel durch die Niederlage im Schlussgang auf Rang 5a zurück.

Fünf Urner vorne dabei

Die Urner waren nie ganz vorne in der Rangliste anzutreffen, bis vor dem letzten Gang hatten aber immer noch fünf Athleten die Chance auf einen Kranz. Raphael Arnold aus Bürglen startete mit einem eher überraschenden Sieg gegen Urs Doppmann in den Tag. Der Gestellte gegen Silvio Wyrsch und die Niederlage gegen Patrick Scherrer warfen ihn aber etwas zurück. Mit den drei Siegen gegen Simon Fellmann, Beat Kennel und Ueli Doppmann sicherte er sich mit 57 Punkten den Kranz. Auf gleich viele Punkte kam auch Lukas Bissig aus Attinghausen.

Raphael Arnold kam gegen Silvio Wyrsch nicht über einen Gestellten hinaus. Bild: David Zurfluh (Rothenburg, 28. Mai 2022)

Mit einer Niederlage gegen Marco Fankhauser startete der Wettkampf für Lukas Bissig. Diese Scharte konnte er aber mit Siegen gegen Martin Wirz, David Wicki und Silvio Wyrsch wieder ausmerzen. Etwas überraschend und durch eine kleine Blessur an der Rippe etwas eingeschränkt, kassierte er im fünften Gang gegen Kilian Bühler eine weitere Niederlage. Mit seinem vierten Sieg des Tages gegen Gian Paolo Chiodo holte er am Ende verdient den dritten Kranz der Saison.

Selektion für das Eidgenössische

Einen Viertelpunkt weiter hinten klassierte sich Michi Zurfluh. Der Attinghauser musste zu Beginn gegen Toni Kurmann antreten, welcher vor Wochenfrist am Urner noch im Schlussgang stand. Dieser Gang endete unentschieden. Mit Siegen gegen Severin Egli und Stefan Füglister blieb er aber nach wie vor im Rennen um den Kranz.

Michi Zurfluh trat gegen Severin Egli an – und gewann. Bild: David Zurfluh (Rothenburg, 28. Mai 2022)

Nach dem Gestellten im vierten Gang gegen Michael Müller mussten für das begehrte Eichenlaub im Ausstich noch zwei Siege her. Diese konnte er gegen den Teilverbandskranzer Marco Ulrich sowie Christian Huser realisieren.

Für Raphael Arnold und Michael Zurfluh sind dies die zweiten Kränze der Saison. Damit haben sie einen grossen Schritt in Richtung Selektion für das Eidgenössische Ende August in Pratteln gemacht, da zwei Kränze in den letzten Jahren immer für eine Selektion gereicht haben. Diese Marke ebenfalls erreicht haben Lukas Bissig und Stefan Arnold (je drei Kränze) und Andi Imhof (zwei Kränze).

Schwungvoll ringt Lukas Bissig Martin Wirz zu Boden. Bild: David Zurfluh (Rothenburg, 28. Mai 2022)

Seinen ersten Kranz verpasst hat Sebastian Arnold aus Unterschächen. Mit drei Siegen und zwei Niederlagen durfte er sich bis zum Schluss Hoffnungen auf sein erstes Eichenlaub machen. Leider ging er im letzten Gang gegen Jonas Troxler als Verlierer vom Platz, darf aber mit seiner Leistung trotzdem zufrieden sein. Auch Marco Wyrsch wahrte bis zum Schluss die Chance auf den Kranz, musste sich im entscheidenden Kampf gegen den starken Urs Doppmann aber geschlagen geben.

Somit sind die Kantonalfeste in der Zentralschweiz bereits Geschichte. Nun steht am Pfingstmontag der 42. Haldiberg-Schwinget an, bevor eine Woche später mit dem Stoos bereits die Bergkranzfeste starten.

