Altdorfer Schwinger Matthias Herger ist Festsieger in Baar

102. Zuger Kantonales Schwingfest Altdorfer Schwinger Matthias Herger ist Festsieger am Zuger Kantonalen Mathias Herger teilt sich am Zuger Kantonalen Schwingfest den Festsieg mit Joel Wicki. Die Urner erkämpfen sich vier Kränze. 02.05.2022, 18.59 Uhr

In Baar hat am Sonntag das 102. Zuger Kantonale Schwingfest stattgefunden. Bei perfektem Schwingfestwetter konnte seit langem wieder ein Schwingfest ohne irgendwelche Einschränkungen durchgeführt werden. Die Schwinger dankten es mit hervorragenden Leistungen.

Der Sörenberger Joel Wicki startete als Topfavorit in den Wettkampf. Dieser Rolle wurde er zunächst mit Siegen gegen Christian Schuler, Pascal Nietlisbach, Lukas Bissig und Sven Lang gerecht. Doch im Fünften schaffte Marco Ulrich aus Gersau die Überraschung: Er konterte einen Angriff Wickis, nahm den Schwung geschickt mit und konnte somit den Gang für sich entscheiden. Etwas überraschend standen sich die beiden später gleich nochmals gegenüber.

Joel Wicki (links) und Matthias Herger wurden beide zu Festsiegern erklärt. Bild: PD

Diesmal lies Wicki nichts anbrennen und entschied den Schlussgang und somit auch das Fest für sich. Den ersten Rang teilt er sich mit Mathias Herger aus Altdorf. Nach der Startniederlage gegen Werner Suppiger gestaltete er die Gänge gegen Joel Kessler, Koni Gut, Michale Zumbach und auch gegen den Eidgenossen Christian Schuler siegreich. Somit hatten nach fünf Gängen Marco Ulrich, Matthias Herger und auch Joel Wicki gleich viele Punkte gesammelt. Leider wurde der Urner nicht für den Schlussgang eingeteilt. Davon liess er sich jedoch nicht beirren und sicherte sich mit der Maximalnote gegen Reto Bürgi im letzten Gang den 1. Rang B.

Matthias Herger (links) bezwang den Eidgenossen Christian Schuler. Bild: PD

Imhof, Bissig und Arnold mit Kränzen

Andi Imhof aus Attinghausen erlebte ein Auf und Ab. Er startete mit einem Gestellten gegen Domink Waser in den Wettkampf. Mit Siegen gegen Roland Reichmuth und Nando Durrer hielt er den Schaden aber bis zum Mittag in Grenzen. Nach dem Gestellten gegen Werner Suppiger war er aber nun unter Zugzwang. Mit Siegen über Josef Lustenberger und Mathias Hürlimann reichte es ihm am Ende sicher für den Kranz.

Lukas Bissig und Stefan Arnold aus Attinghausen hatten nach fünf Gängen beide dreimal gewonnen und zweimal verloren. Beide mussten also den sechsten Gang für sich entscheiden, um kranzgeschmückt die Heimreise antreten zu können, – was beiden gelang.

Roger Baumann, Marco Wyrsch und Raphael Briker durften sich ebenfalls bis zum Ende Hoffnungen auf einen Kranz machen. Während Roger Baumann gegen Mike Müllestein den Kürzeren zog, konnte Marco Wyrsch zwar gewinnen. Doch leider fehlte ihm zum Schluss der berüchtigte «Viertel». Für Raphael Briker aus Seedorf war es trotz Niederlage im Sechsten ein tolles Fest. Konnte der 16-Jährige doch bei seinem ersten Kranzfest drei Gänge gewinnen und bis zum Schluss um den Kranz kämpfen. (pd/lur)