121. Generalversammlung Urner Fischereiverein kann sich wieder physisch treffen An der diesjährigen Generalversammlung konnten die Urner Fischer 90 Personen begrüssen. Dabei konnte ein positiver Rechnungsabschluss präsentiert werden. 22.11.2021, 13.27 Uhr

Die Generalversammlung 2020 musste schriftlich durchgeführt werden. Umso mehr freuten sich die Mitglieder des Urner Fischereivereins dieses Jahr auf die physische Generalversammlung im Restaurant Höfli in Altdorf. Dank Zertifikatspflicht konnte die GV fast im üblichen Rahmen durchgeführt werden und so trafen sich am Samstag rund 90 Personen, 78 davon stimmberechtigt, um über die aktuellen Geschäfte des Vereins abzustimmen und einen gemütlichen Abend miteinander zu verbringen. Um 16 Uhr eröffnete Präsident Peter Vorwerk die Sitzung, begrüsste speziell die Gäste und Ehrenmitglieder und gedachte der im letzten Vereinsjahr verstorbenen Vereinsmitglieder.

Der Sachkundenachweiskurs konnte dieses Jahr wiederum nicht im gewohnten Format durchgeführt werden, wie es im Rückblick hiess. Stattdessen baute der Vorstand ein Sendestudio auf und hielt den Kurs als Online-Veranstaltung ab. Nicht ganz 120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben im März daran teilgenommen und nach der praktischen Ausbildung und der Prüfung im September den Sachkundenachweis erhalten.

40 Vereinsmitglieder verloren



Die Verzögerungen bei der Stiftungsgründung für das Schweizer Zentrum der Fischerei und abgesagte Anlässe führten zu einem positiven Rechnungsabschluss in unerwarteter Höhe. Neben der Rechnung 2021 wurde auch der von Kassier Raphael Zurfluh präsentierte Budgetvorschlag 2022 von der Versammlung einstimmig gutgeheissen. Der Jahresbeitrag bleibt bei 30 Franken, Jugendliche zahlen die Hälfte. Sorgen bereitet dem Vorstand die Tatsache, dass auch dieses Jahr wieder etwa 40 Vereinsmitglieder verloren gingen, weil keine aktuelle Adresse gefunden werden konnte.

Von der Versammlung in ihre Ämter gewählt wurden Elias Walker aus Gurtnellen als neues Vorstandsmitglied und Toni Muheim aus Altdorf als neuer Revisor. Peter Vorwerk verdanke derweil die wertvolle Arbeit der abtretenden Vorstände Lionel Bapst und Urs Mettler. Sie haben in den letzten Jahren viel Herzblut in den Verein und die Anliegen der Fischerei investiert.

Der Vorstand (von links): Raphael Zurfluh (Kassier), Simon Gisler (Aktuar), Elias Walker (neu), Rinze Zgraggen (Jungfischerobmann), Peter Vorwerk (Präsident), Lionel Bapst (abtretender Vizepräsident), Toni Muheim (Revisor), Remo Baumann (Beisitzer) und René Fedier (Anlagenwart). Bild: PD/Peter Vorwerk

Andi Gisler wurde letztes Jahr zum Dank für seine zwölf Vorstandsjahre als Kassier zum Ehrenmitglied gewählt. Die Ehrung wurde dieses Jahr vor Publikum nachgeholt. Zum neuen Ehrenmitglied wählte die Versammlung den Fischereiinspektor Stefan Baumann für seine langjährige Arbeit für Verein und Fischerei. Der «Special Price» ist eine besondere Auszeichnung für die stillen Helden des Vereins. Dieses Jahr geht diese Auszeichnung an Ida Nussbaumer, eine der vielen guten Seelen im Hintergrund des Vereins.

40 Kilogramm Albeli-Filet

Lorenz Jaun, Fischereiinspektor, brachte den Anwesenden in einem Kurzvortrag das interessante Thema der Renaturierung von Fliessgewässern näher. Nach dem Grusswort von Regierungsrat Christian Arnold informierte er noch über Aktuelles aus der Fischereiverwaltung. David Bittner, der neue Geschäftsführer des Schweizerischen Fischereiverbandes, stellte sich den Anwesenden kurz vor und überbrachte Grüsse und aktuelle Informationen aus dem Verband.

Nach der GV lockten wieder viele attraktive Preise der Tombola. Verein und Sponsoren sorgten auch dieses Jahr für einen eindrucksvollen Gabentempel. Das Höfli-Team bereitete dieses Jahr wieder 40 Kilo Albeli-Filet für das «Fischmähli» zu und niemand musste die GV mit knurrendem Magen verlassen. Mit zunehmender Stunde lichteten sich auch die Reihen der Fischer, vereinzelt wurde aber von grossen Fischen und ausserordentlichen Ereignissen berichtet, bis der Hausherr die Lichter löschte. (pd/lur)