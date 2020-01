13-Millionen-Franken-Projekt in Erstfeld ist gestartet Mit dem Spatenstich haben die Bauarbeiten für die Sanierung der Werkleitungen in der Gotthardstrasse begonnen. Das Grossprojekt, bei dem auch der Strassenkörper saniert wird, soll Mitte 2021 abgeschlossen sein. 14.01.2020, 13.00 Uhr

Von links: Kantonsingenieur Marcel Achermann, Herbert Brunner, Marti AG, Pia Tresch, Gemeindepräsidentin Erstfeld, Beat Furger, Geschäftsführer Abwasser Uri, Peter Dittli, Geschäftsführer Gemeindewerke Erstfeld und Benno Kälin, Ingenieurbüro A. Kälin AG. Bild: Angel Sanchez

(pd/RIN) Bevor diese Woche die Baumaschinen ihre Arbeit am umfangreichen Sanierungsprojekt in Erstfeld aufnehmen, durften sie am vergangenen Montag, 13. Januar, dem symbolischen Spatenstich Platz machen. Vertreter der drei Projektpartner Abwasser Uri, Baudirektion Uri und Gemeindewerke Erstfeld gaben mit dem Spatenstich den Startschuss für das 13-Millionen-Franken-Projekt, das bis Mitte 2021 fertiggestellt wird.