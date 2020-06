15'000 Autos kamen zur Eröffnung des Sustenpasses: Wie die «Hastkutschen» den Gotthard-Kanton umgepflügt haben Anfänglich ein grosses Ärgernis, erobert das Automobil nach dem Zweiten Weltkrieg rasch die Urner Strassen – ein Rückblick. Christian Tschümperlin 13.06.2020, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wie ein emsiger Ameisenstrom scheint sich die schier endlose Blechlawine über den Sustenpass zu schieben. Diesen Eindruck gewinnt man, wenn man Aufnahmen von damals betrachtet. Amtliche Zählungen sprechen von 15'000 Autos, was fast einem Achtel der damals in der Schweiz gemeldeten Fahrzeuge entspricht. Die «Gotthard-Post» schreibt von einem «salatähnlichen Durcheinander».

Verkehrschaos an der Eröffnung des Sustenpasses, aufgenommen im August 1946. Bild: Walter Scheiwiller/Keystone

Es ist der zweite Sonntag im September 1946, der Tag der offiziellen Eröffnung des Sustenpasses. Die Schweizer sind gekommen, ihr Nationalwerk zu feiern, das den Kanton Uri von nun an mit dem Kanton Bern verbinden sollte, wie im Inventar historischer Verkehrswege der Schweiz nachzulesen ist.

Durch den grossen Andrang entsteht in jenen Tagen ein neues Phänomen: Verkehrsstau! Trotzdem bezeichnen Zeitungsberichte den Verkehr als «grandioses Schauspiel». In den Dörfern bilden die Einwohner Spaliere, um sich das Spektakel anzusehen. Es ist der Verkehr, der nach dem Krieg ganz neue Dimensionen annimmt. Als Zeitzeuge zitiert der Historiker und stellvertretende Staatsarchivar Rolf Gisler-Jauch in «Uri und das Automobil» einen Velofahrer, der auf der Strasse von Altdorf nach Flüelen die entgegenkommenden Fahrzeuge zählt: In zehn Minuten Fahrt begegneten ihm 84 Autos und 23 Velofahrer. Er fragt sich im Juli 1947 im «Urner Wochenblatt»: «Wie soll das erst kommen, wenn einmal die Tramschienen verschwunden sind, und dann jedes Knechtlein sein Auto oder seinen Töff hat?»

«Hastkutschen» erregen ­anfänglich die Gemüter

Rolf Gisler-Jauch ist stellvertrender Staatsarchivar in Altdorf, Uri. Pd / Urner Zeitung

Für das Gros der Urner Bevölkerung sind die ersten «Benzin-Schnauferln» oder «Hastkutschen» ein Schock, wie man in Gisler-Jauchs Werk erfährt. Damals habe man ein Leben frei von Hektik geschätzt. Wer hätte also gedacht, dass nur ein Jahr nach Kriegsende das Automobil seinen Siegeszug im Alpenkanton antritt?

Darauf deutete damals eigentlich wenig hin: Denn in Kontinentaleuropa wurden viele Fabrikanlagen im Zuge der Kriegswirren zerstört. Doch schon wenige Wochen nach Einstellung der Kampfhandlungen kommt die deutsche Autoproduktion wieder in Gang. So rollen ab 1946 in den Volkswagen-Werken wieder VW-Käfer vom Band, die in der Schweiz zum Verkaufsschlager werden und bald Marktanteile von über 30 Prozent erreichen, schreibt ein Schweizer VW-Partner auf seiner Website. Historiker sprechen von einem neuen Lebensgefühl von Freiheit und Individualität, das den Besitzern eines Automobils zuteilwurde. Und so gibt es für die Urner plötzlich kein Zurück mehr in ihren einst gemächlichen Alltag.

Keine Vergnügungsfahrten im Zweiten Weltkrieg

Noch am Vorabend des Zweiten Weltkrieges ist das Automobil für viele Urnerinnen und Urner ein weit entfernter Traum. Unter dem Eindruck des globalen Blutvergiessens kommt der Individualverkehr denn auch erst einmal ins Stocken. Mit der Kriegsmobilmachung im September 1939 wird ein grosser Teil der einheimischen Motorfahrzeuge vom Militär beschlagnahmt, schreibt Gisler-Jauch. Die einsetzende Benzinrationierung und der Bundesratsbeschluss betreffend Sonntagsfahrverbot legen den Verkehr in vielen Bereichen lahm. Zwar verzichtet der Bundesrat auf ein generelles Sonntags- und Nachtfahrverbot. Doch er weist in Folge der unsicheren Versorgung mit Brennstoffen darauf hin, dass Vergnügungsfahrten zu unterlassen seien.

Das bleibt nicht ohne wirtschaftliche Folgen. Viele Autobesitzer geben ihre Nummernschilder zurück und verzichten auf Fahrten. Darunter leidet das Autogewerbe. In den Zeitungen ist von Hilfsvorschlägen zu lesen. In der «Gotthard-Post» wird am 21. Oktober 1939 etwa gefordert, das Steuersystem abzuändern oder Militärwerkstätten in Zivilgaragen unterzubringen, wie Gisler-Jauch recherchiert hat.

Der Appell des Urner Kriegs-, Industrie- und Arbeitsamtes, Fahrzeugbesitzer könnten doch auf Ersatzbrennstoffe wie Alkohol umsteigen, stösst auf wenig Begeisterung. Daran ändert auch die Klausenfahrt eines am 2. Oktober 1940 im «Urner Wochenblatt» dokumentierten alkoholbetriebenen Chevrolets wenig, der auch ohne Benzin alle anderen Autos überholt. 1941 verkehren in Uri 127 benzinbetriebene und nur zwölf mit Ersatzbrennstoffen betriebene Autos. Als Gründe werden die Kosten einer Neuanschaffung genannt beziehungsweise, dass sich umgebaute Motoren wenig fürs Gebirge eignen.

Kirchenglocken läuten den Frieden ein

Mit dem Ende des Krieges ist die schwere Last, die auf dem Privatverkehr lag, wie weggenommen. Die Freude ist gross, als am 8. Mai 1945 um 11 Uhr im ganzen Land die Kirchenglocken läuten. Tags darauf verkündet das «Urner Wochenblatt» in grossen Buchstaben: «Ende Feuer in Europa. Der Zweite Weltkrieg mit seinem Meer von Blut und Tränen gehört der Vergangenheit an. Es schimmert der Friede. Dafür Dank dem Himmel und besonders für den Schutz des Schweizerlandes.»

Unter der allgemeinen Aufbruchsstimmung zieht der Verkehr wieder an. Doch schon bald offenbart sich die Kehrseite der Medaille. Plötzlich steht das individuelle Fahrvergnügen im Widerspruch zum allgemeinen Interesse. So sorgen der Lärm, der Staub und die Zerstörung des Dorfbildes durch verbreiterte Strassen für Ärger. Ruhe wird zu einem Privileg jener Wohnlagen, die fern der Hauptverkehrsachsen liegen. Mit dem Automobil sind diese inzwischen gut erreichbar. «Tagsüber plagen uns die Motoren und abends kommen nicht nur die Nachteulen aus ihren Schlupfwinkeln hervor, sondern auch rücksichtslose menschliche Lärmteufel», schreibt ein erboster Anwohner im April 1960 im «Urner Wochenblatt».

Verkehr fordert viele Opfer

Das Aufkommen des Automobils wird zunächst auch von vielen Strassenverkehrsunfällen begleitet, zu deren Opfern vor allem Anwohner der Strasse und Kinder zählen, heisst es in «Uri und das Automobil». «Statt nach schöner Ausfahrt in die herrliche Alpenwelt mit der inneren Befriedigung einen schönen Tag in freier Natur verlebt zu haben, am Abend frohgemut nach Hause zurückzukehren, landeten sie als Opfer rücksichtsloser Raserei auf dem Operationsstuhl und im Krankenbett», schreibt die «Gotthard-Post» am 25. September 1948.

Für den Urner Tourismus ist die einsetzende Motorisierung ein zweischneidiges Schwert. Im Gotthard-Kanton hatte man seit dem Mittelalter auf die Säumerei gesetzt, also auf den Warentransport mit Saumtieren wie Pferden oder Eseln. «Je langsamer sich der Verkehr abspielte, desto mehr konnte das einheimische Gewerbe daran teilhaben», hält Gisler-Jauch fest. Zunächst lassen nach dem Zweiten Weltkrieg die steigenden Übernachtungszahlen hoffen. Doch schon vor dem Krieg ist die Erkenntnis verbreitet, dass die durchschnittliche Aufenthaltsdauer nachlässt. Stieg ein Gast 1900 im Schnitt noch für vier Tage in einem Urner Hotel ab, sinkt die Rate bis 1950 auf 1,7 Tage. «Die Zeit der gemütlichen Diligencen hat der Zeit der schnellen Benzinmotoren Platz machen müssen», schreibt etwa das «Urner Wochenblatt» am 6. April 1957. Vorbei sind die Tage, als Durchreisende während ausgedehnter Aufenthalte grosse Geschichten in den Urner Gaststätten zum Besten gaben. Uri wird zum reinen Transitland.

Des Teufels späte Rache?

Die bewegte Geschichte des Automobils im Kanton Uri veranlasste Rolf Gisler-Jauch im Titel seiner Dissertation denn auch zur neckischen Frage: «Uri und das Automobil – des Teufels späte Rache?». 1994, als das Werk erschien, hatte er diese Frage noch tendenziell bejaht. Rückblickend auf die letzten 26 Jahre sagt er aber: «Inzwischen sieht es anders aus. Die Autos wurden umweltfreundlicher, die Alpeninitiative wurde angenommen.» Das Urner Pendlerwesen hat zugenommen, Elektroautos sind heute leistungsfähiger. Gisler-Jauch sagt mit einem Augenzwinkern: «Wir machen das Spiel mit dem Teufel mit.»