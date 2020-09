18 junge Seedorfer empfangen erstmals die Kommunion Am Bettag-Sonntag holten Mädchen und Jungen aus Seedorf die Erstkommunion nach. 23.09.2020, 13.51 Uhr

18 Erstkommunionkinder feierten in Seedorf. Bild: PD

(pd/RIN) Ein halbes Jahr später als geplant zogen am vergangenen Bettag-Sonntag bei schönem Herbstwetter 18 Erstkommunionkinder, begleitet durch die Musikgesellschaft Seedorf, in die festlich geschmückte Mehrzweckhalle in Seedorf ein.