19-jähriger Autolenker durchbricht Zaun und landet in Wiese Am Mittwoch, 22. Juli, kurz nach Mitternacht, verlor ein Autolenker auf der Giessenstrasse in Altdorf die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der 19-Jährige blieb unverletzt. 22.07.2020, 10.59 Uhr

Beim Selbstunfall entstand ein Sachschaden in der Höhe von rund 11'000 Franken. Bild: PD/Kapo Uri

(RIN) Am Mittwoch, 22. Juli, um zirka 0.30 Uhr, fuhr der Lenker eines Personenwagens mit Schwyzer Kontrollschildern auf der Giessenstrasse in Altdorf in Fahrtrichtung Nord. Aus derzeit unbekannten Gründen verlor er die Herrschaft über sein Fahrzeug, wie die Kantonspolizei Uri in einer Mitteilung schreibt. In der Folge durchbrach der Personenwagen den linksseitigen Metallzaun und kam auf dem Wiesland mit der Front in Richtung Süden zum Stillstand. Der 19-jährige Lenker blieb unverletzt. Es entstand laut der Kantonspolizei Uri ein Sachschaden in der Höhe von rund 11'000 Franken.