198 positive Fälle: Die Coronasituation in Uri bleibt weiter «anspruchsvoll» Der Urner Sonderstab informiert über die aktuelle Coronalage in Uri. 309 Personen befinden sich zurzeit in Quarantäne. Aktualisiert 20.11.2020, 18.53 Uhr

(pd/cod) Am Freitag, 20. November gibt es im Kanton Uri 198 aktive Fälle von positiv auf das Coronavirus getesteten Personen, wie der Urner Sonderstabs Covid-19 mitteilt. Des Weiteren befinden sich 309 Kontaktpersonen in Quarantäne. Stark gesunken ist jedoch die Anzahl der sich in Quarantäne befindenden Reiserückkehrer. Sieben mit dem Virus infizierte Personen sind derzeit hospitalisiert.