2012 bis 2022 Der Fall Ignaz Walker: Die Chronik eines langen Pingpong-Spiels Seit September 2012 beschäftigt der Fall Walker die Urner Gerichte. Die Übersicht zeigt die verschiedenen Stationen bis zu seiner Entlassung am 1. Oktober 2022. Bruno Arnold Jetzt kommentieren 04.10.2022, 21.00 Uhr

Dem heute 54-jährigen Ignaz Walker wird gemäss rechtskräftigem Urteil des Obergerichts des Kantons Uri vom November 2018 zur Last gelegt, im Januar 2010 vor seiner Bar in Erstfeld auf den Gast Johannes Peeters geschossen zu haben.

Vor der Nigthbar Taverne in Erstfeld kam es am Montag, 4. Januar 2010, kurz vor 5 Uhr zu einer Schiesserei. Bild: Urs Hanhart (Erstfeld, 4. Januar 2010)

Zudem soll er einen Auftragskiller (Sasa Sindelic) angeheuert haben, seine damalige Ehefrau Nataliya Kosheva umzubringen. Diese wurde in der Nacht auf den 12. November 2010 angeschossen, überlebte den Anschlag aber. Der Fall Walker löste ein jahrelanges Pingpong-Spiel zwischen den Gerichtsinstanzen in Altdorf und Lausanne aus.

Das Landgericht des Kantons Uri verurteilt Sasa Sindelic wegen versuchten Mordes in Mittäterschaft zu einer Freiheitsstrafe von 8½ Jahren. Er akzeptiert das Urteil, sitzt zwei Drittel der Strafe ab, wird im Juli 2017 bedingt freigelassen, nach Kroatien ausgeschafft und mit einem Einreiseverbot in die Schweiz belegt.

Sasa Sindelic im Interview mit der «Rundschau». Bild: Screenshot

Ignaz Walker fasst wegen Gefährdung des Lebens (Fall Johannes Peeters) und versuchten Mordes in Mittäterschaft (Fall Nataliya Kosheva) sowie mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Er zieht das Urteil ans Obergericht Uri weiter.

Walker blitzt mit seiner Berufung ab. Er wird vom Obergericht zu einer unbedingten Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Der Erstfelder Barbetreiber gelangt ans Bundesgericht in Lausanne.

Ignaz Walker verlässt nach der Urteilsverkündung des Urner Obergerichts das Rathaus in Altdorf. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 11. September 2013)

Das Bundesgericht heisst Walkers Beschwerde teilweise gut, hebt das Urteil wegen schwerer Mängel im Beweisverfahren auf und schickt den Fall zur Neubeurteilung ans Obergericht des Kantons Uri zurück. Walker kommt zwischenzeitlich frei.

Ignaz Walker wird im Gefängnis Grosshof nach rund vierjähriger Haft freigelassen. Bild: Pius Amrein (Kriens, 29. Januar 2015)

Das Obergericht Uri verurteilt Ignaz Walker, der seit September 2015 mangels rechtskräftigen Urteils auf freiem Fuss ist, wegen Gefährdung des Lebens und mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz zu einer 28-monatigen Freiheitsstrafe. Vom Vorwurf des versuchten Mordes wird er freigesprochen.

Ignaz Walker verlässt mit seinem Anwalt Linus Jaeggi nach der Urteilsverkündung das Rathaus in Altdorf. Bild: Pius Amrein (Altdorf, 18. April 2016)

Nun rufen die Staatsanwaltschaft und das Opfer das Bundesgericht an.

Das Bundesgericht kommt zum Schluss, die von den Urner Richtern vorgenommene Würdigung der Beweise sei hinsichtlich des Freispruchs nicht nur ungenügend begründet und nicht nachvollziehbar, sondern gar «offensichtlich unhaltbar» und damit willkürlich. Das Obergericht des Kantons Uri muss im Fall Walker erneut über die Bücher.

Nachdem sein Freispruch aufgehoben wurde, wird Ignaz Walker persönlich beim Obergericht Uri vorstellig, um eine Fluchtgefahr zu widerlegen. Bild: Carmen Epp (Altdorf, 16. Mai 2017)

Das Obergericht verurteilt Walker, der nach wie vor in Freiheit lebt, doch wieder wegen versuchten Mordes, senkt das Strafmass aber von fünfzehn auf zehn Jahre.

Ignaz Walker steht den Medien nach der Urteilsverkündung Rede und Antwort. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 22. Januar 2018)

Nun gelangt Walker wieder ans Bundesgericht und verlangt erneut einen Freispruch.

Die Lausanner Richter bestätigen das Urteil des Obergerichts des Kantons Uri. Walker tritt am 6. Dezember 2018 den Strafvollzug an, zuerst in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Grosshof in Kriens und ab September 2021 in der JVA Wauwilermoos.

Ignaz Walker auf dem Weg zurück ins Gefängnis Grosshof. Bild: Eveline Beerkircher (Kriens, 6. Dezember 2018)

So trat Ignaz Walker die Haftstrafe im Gefängnis Grosshof in Kriens an. Quelle: Luzerner Zeitung (8. Dezember 2018)

Die Justizdirektion beantragt beim Landgericht Uri eine nachträgliche Verschärfung des Urteils: Über Walker sei eine stationäre therapeutische Massnahme anzuordnen, die gemeinhin auch als «kleine Verwahrung» bezeichnet wird.

Im Dezember 2020 verweigert die Justizdirektion in ihrer Verfügung die bedingte Entlassung, nachdem Walker zwei Drittel der Freiheitsstrafe verbüsst hat. Im August 2021 blitzt die Justizdirektion mit ihrem Antrag auf nachträgliche Anordnung der «kleinen Verwahrung» beim Landgericht Uri ab. Im Dezember 2021 wird auch Walkers zweites Gesuch um bedingte Entlassung von der Justizdirektion Uri abgelehnt.

Nach einem dritten Haftentlassungsgesuch von Walker und aufgrund des Ergebnisses der von Amtes wegen zeitnah erfolgter Prüfung der bedingten Entlassung kann der 54-jährige Erstfelder die Justizvollzugsanstalt Wauwilermoos verlassen. Es wird eine Probezeit bis am 6. August 2024 angeordnet. Die Reststrafe beträgt 676 Tage.

