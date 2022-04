Stau am Gotthard: Staurekord wurde nicht geknackt

Kanton Uri 25 Kilometer, 4 Stunden Wartezeit: Die Gotthardbilanz Der Osterverkehr hat die Kantonspolizei auf Trab gehalten. Erfreulicherweise gab es aber keine Unfälle. 15.04.2022, 17.28 Uhr

Jedes Jahr staut sich der Reiseverkehr am Wochenende vor Ostern vor dem Gotthardtunnel in Richtung Süden. Bild: Urs Flüeler/Keystone

Wie jedes Jahr hat vor Ostern der Kanton Uri Schlagzeilen gemacht mit Bildern riesiger Blechlawinen vor dem Gotthardtunnel. Die längste Stauschlange war 25 Kilometer lang, wie die Urner Kantonspolizei auf Anfrage der Urner Zeitung sagt. So musste auch der Verkehr am Seelisberg dosiert werden. Dies veranlasst die Polizei jeweils bei Staulängen über 20 Kilometer mit dem Ziel, die Ausfahrt in Altdorf nicht zu überlasten.